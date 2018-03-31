高雲翔澳洲性侵被捕 又傳噩耗！至少1年半回不了家

高雲翔涉性侵被捕，妻子董璇早前被直擊小腹微凸疑似懷二胎。(取自微博)

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中時電子報
高雲翔醜聞纏身，與范冰冰主演《巴清傳》慘遭禁播。(取自微博)

在電視劇《羋月傳》飾演深情義渠王走紅兩岸的大陸男星高雲翔，日前驚傳涉嫌在澳洲性侵36歲被捕，還登上當地媒體頭版，消息一出震驚大陸演藝圈，也導致他與范冰冰主演新戲《巴清傳》禁播，投資方唐德影視損失慘重。而AHL法律首席律師沈寒冰也向陸媒指出，根據一般案件流程，高雲翔案至少需要耗費1年半至2年時間打官司，在此期間高雲翔無法回國，勢必對其演藝事業造成嚴重影響。

律師沈寒冰向陸媒分析，高雲翔案在英美法系中，被歸為軟性性侵案件，意指男女當事人在案件發生前已認識，在此類案件中，女性處於不利地位，依照過往案例來看，多為檢方敗訴，高雲翔有機會。

沈寒冰進一步指出，因為此案已交由檢方，個人已經不能撤訴，高雲翔不可能和女方庭外和解，且根據一般流程，此案件至少需要打1年半到2年，「這段時間真的是煎熬，我以前也代理過這種情況的案件，如果不能離境，對他整個事業是很重大的打擊。」

除非高雲翔本人認罪，加上法官也認為他不用做長時間的牢，那高雲翔就能很快回國，「強姦這種罪，認罪不坐牢可能性不太大。」

最令人雪上加霜的是，在高雲翔被捕前夕，妻子董璇才被直擊隨著劇組從澳洲抵達機場，小腹微凸疑似懷有二胎，若真的有孕，恐怕孩子出生都見不到爸爸了。

(中時電子報)

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