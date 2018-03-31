古寧頭電瓶車低碳旅遊 明起享優惠票價

金門推動「古寧頭電瓶車遊程」，吸引兩岸遊客體驗「戰地」的寧靜之美。（李金生攝）

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國共曾經激烈交戰的北山洋樓是「古寧頭電瓶車遊程」的主要景點之一。（李金生攝）
建於清乾隆32年（1767）的古寧頭水尾塔。（李金生攝）
披著一身亮麗彩衣的環頸雉，悠閒穿梭在古寧頭的遼闊田野。（李金生攝）
金門推動「古寧頭電瓶車遊程」，觀光客走過著名的北山播音牆。（李金生攝）
一艘「小三通」客輪正通過北山蚵田一帶海域。（李金生攝）

曾經烽火連天的金門古寧頭，如今是兩岸觀光客必遊景點，金門縣府觀光處選定這座遍布戰役、歷史古蹟的濱海聚落，推動電瓶車低碳旅遊行程，邀請遊客以最優惠價格，一起體驗硝煙散盡的寧靜和純樸的人文、生態之美。

縣府觀光處規畫的特別版「古寧頭電瓶車遊程」串連古寧頭戰史館、北山播音牆、北山蚵田、北山洋樓、南山聚落、三眼井、雙鯉溼地自然中心、雙鯉湖、水尾塔、北山風獅爺、提督衙（振威第）、林厝炮陣地等10餘處景點，在約2小時的遊程中，貼心安排解說導覽，讓遊客對走過烽火歲月的古寧頭，在戰地文化、人文歷史及生態景觀的豐富底蘊，都有深度的認識與了解。

觀光處表示，為加強推廣低碳旅遊，吸引更多遊客體驗電瓶車慢遊，自4月1日至12月31日推出票券優惠促銷活動。縣籍民眾購票優惠價每張只要50元，非縣籍民眾一次購買全票20張以上，則可享優惠票價每張150元。

每天共有2梯次，分別為上午08：30及下午14:20，採電話預約制（預約專線：082-321721），每車次可載客13人，有空位即開放現場候補。

(中時)

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