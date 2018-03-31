數位落差？「星美好」讓孩童走出戶外與「蛙」學自然

2018年03月31日 19:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位落差，貧者越貧、富者越富！這在瞬息變化的現代化在全球都可見端倪！然如果善用科技，加上「公益」，或許能創造1+1≧2的多重效果！科技大廠三星推動「星美好」教育計畫，以科技產品輔助教學！讓孩童從平版電腦中學習知識，鼓勵他們在數位化外也能走出戶外！

今（31日）一群小朋友在「青蛙公主」楊懿如老師帶領下，在春天下午的北市富陽公園裡找可愛青蛙，踏出教室，真正實踐「公民科學」精神。

楊懿如老師在三星智慧教室中，運用互動式電子白板認識蛙類。（主辦單位提供）

三星電子在台深耕24年，秉持企業在地回饋的精神，長期關注台灣教育議題，並於2017年起推動「星美好」教育計畫，以科技產品輔助教學，致力推動台灣STEAM教育。此外，也積極透過跨界合作，將多元的外部資源導入校園，結合硬體及軟體內容，提供學童完善的學習環境。今日三星宣布與TEDxTaipei、CCKids嘻嘻玩科普合作，透過一系列實作課程，讓各領域的傑出講者與三星智慧教室學童能夠面對面學習和互動，以豐富的課程內容開啟學童們更加寬廣的視野，持續為台灣的教育注入更多可能性。

小朋友透過「星計畫」以平版電腦搭配學習。（主辦單位提供）

三星電子此次特別與TEDxTaipei合作，進行一系列全新 Adventure課程，首波邀請台灣專業蛙類研究學者 東華大學自然資源與環境學系副教授－楊懿如，帶領基隆仁愛國小智慧教室六年級學童，展開台灣青蛙生態冒險，引導孩子在生活中實踐「公民科學」精神，也喚起環境保護的意識。

在前導課程中，楊懿如老師團隊帶領學生們在三星智慧教室中，運用互動式電子白板認識蛙類，並在平板上創作獨一無二的蛙類圖鑑；之後，學生們更走出課堂實地探險，在池塘、樹林及溪流三種生態環境中，以手機捕捉蛙類蹤跡，並於平板內記錄的青蛙圖鑑中錄製各種青蛙的叫聲，以行動充實學習，共度豐富的生態探索之旅。

基隆仁愛國小彭麗綺校長表示：「智慧教室提供孩子們更寬廣的學習視角，科技設備在專業團隊互動教學的挹注下，上課變得更新鮮有趣，可加快學生理解與學習的過程。此次『聽蛙講 跟蛙走』課程讓學生走出教室，透過聲音、影像紀錄，認識台灣的青蛙與生態，是參與師生難得的學習體驗。」

CCKids嘻嘻玩科普運用三星的手機或平板，錄製每個人獨特的聲波，透過APP傳導至裝置上的粉塵便會隨著聲波的大小呈現出各式美麗的克拉尼圖案。結合科技產品的實驗課程，期能啟發孩子們對於物理的好奇心與想像力，讓學習不再侷限課本與課堂中，同時也鼓勵他們勇於提出假設，並設法找到解答，激發無限潛能。

(中時電子報)