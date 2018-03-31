2018高雄宋江陣頭大賽 龍華科大奪冠

龍華科大宋江陣以嘉年華式鬥陣跨界融合臉譜陣頭美學，驚豔全場。(郭韋綺攝)

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龍華科大宋江陣頭舞龍陣式，氣勢磅礡。(郭韋綺攝)
義守大學「義陣」以哪吒騎風火輪展現十年磨一劍功力。(郭韋綺攝)
大葉大學結合強項啦啦隊加入兵器操演完美呈現。(郭韋綺攝)

2018高雄宋江陣創意大賽31日在內門紫竹寺登場，晉級總決賽的西螺農工、大葉大學、龍華科大、樹德科大、實踐大學、義守大學6支隊伍，在舞台上比拚爭霸，最後龍華科大以嘉年華鬥陣跨界臉譜美學，獲得評審青睞奪冠帶回王者之璽，抱走60萬元獎金，亞軍義守大學、季軍樹德科大分別獲得40萬元和30萬元獎金。

宋江陣民俗技藝在內門紫竹寺推廣下，已成全台大專院校熱門創意陣頭競賽，龍華科大連續10年參加宋江陣頭大賽，每次參賽成績優異，龍華宋江文化更代代傳承，今年以嘉年華式鬥陣跨界融合臉譜陣頭美學，出場氣勢十足，龍華家族總動員到場觀賽助陣，加油聲此起彼落。

義守大學「義陣」以哪吒騎風火輪展現十年磨一劍功力，全場掌聲歡呼不斷，特別的是，成員來自原住民學院、馬來西亞、香港、大陸學生共同參演；指導老師吳宗霖表示，全劇以「哪吒鬧東海」傳說故事發想，並讓大四生擔綱主角成為難忘的畢業演出。

樹德科大初登場來勢洶洶，結合中國舞曲、狂放不羈街舞、啦啦隊，讓傳統宋江陣展現更多層次感與時代感成為亮點。大葉大學宋江陣3度來襲，以強項競技啦啦隊與宋江陣融合，拋接、翻騰技巧加入現代舞、體操、泰拳、兵器操演完美呈現。

來自武術之鄉西螺農工以「西螺武林，金獅群起」為題，將松溪派武術、西螺七崁武術、宋江陣、金獅陣、蜈蚣白鶴陣精湛展演，志在為傳承西螺七崁武術盡份心力。實踐大學內門校區觀光系最早投入宋江陣比賽，帶著發揚在地文化使命感，今年以歌舞劇和南管音樂、現代舞，以唱代說為表演增添深度，是一大突破。

(中時)

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