小英今說重話 阿扁感嘆昨是今非：蔡主席曾說過這句話

前總統陳水扁與蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

前總統陳水扁的「新勇哥物語」近日連連爆料，日前更爆蔡英文總統今年已在官邸接見柯文哲夫婦，並告知2018年合作事宜。據傳蔡英文總統指「對陳前總統的保外就醫，不是件好事。」最新「新勇哥物語」回應酸喊：總統英明！還感慨說小英昔日曾說：「扁被關押對民進黨也有好處」，如今怎麼會變成這樣？

以下為「新勇哥物語」內容：

勇哥：總統英明！

勇弟：你神經病啊！

勇哥：不是有人說「新勇哥」這些是鬼話嗎？是誰把阿扁關在鬼地方6年多，天天碰到蛇神牛鬼，早就不會說人話了！「總統英明！總統英明！⋯⋯⋯！」

勇弟：勇哥你怎麼怕成這樣？要不要去看精神科醫生？

勇哥：你不知道今天總統在花蓮説重話了，說「新勇哥物語」談政治，「對阿扁保外就醫不是一件好的事情」。讓我想到2009.9.10蔡主席親口向美國AIT新任主席司徒文說的一句話：「扁被關押對民進黨也有好處」。蔡主席接著補充說明「我們民進黨內線人曾告訴我們，陳如果獲釋，會走遍台灣動員支持者，來拉抬自己的政治實力」。所以總統今天花蓮談話的意思不就是說，「新勇哥物語」對阿扁保外就醫沒有好處，再把阿扁關押對民進黨才有好處？！

勇弟：2015.1.6 阿扁回家隔天，羅瑩雪部長說阿扁在保外就醫期間，可接受採訪，還可以上臉書分享。如今怎麼會變成這樣？

勇三：給我聽好，現在總統姓蔡不姓馬！

勇哥嚇得跌跪地上：是的，總統英明！

(中時電子報)

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