全國首創文山綠資材中心 啟用「綠金」年賺千萬商機

台中市政府斥資2734萬元興建位於南屯區的「文山綠資材中心」每日可處理1公噸的木屑，31日舉行揭牌啟用典禮，別於一般廠房鐵皮屋建築，外觀採別墅型設計，增加視覺美感。（張妍溱攝）

友善列印
中時
「文山綠資材中心」，每日可處理1公噸的木屑，細破碎醱酵為有機資材「大中肥」。未來每年可望創造上千萬元的商機。（張妍溱攝）

台中市政府斥資2734萬元興建「文山綠資材中心」31日舉行揭牌啟用典禮，每日可處理1公噸的木屑，變成年賺1416萬元的「綠金」商機，讓現場與會人士不可思議直呼：「廢木那麼值錢！」環保局表示，粗破碎材可做為公園步道舖設及發電、細破碎材引進中興大學3小時快速醱酵技術做成「大中肥」堆肥使用。

「節省支出、創造收入！」環境設施大隊長黃士峰指出，每年破碎廢木約5000公噸，1000公噸透過「廢木銀行」開放民眾領用另3500公噸提供外埔綠能生態園區進行氣化發電以每噸1000元計算約352萬元，500公噸則做為「大中肥」堆肥副原料使用預估淨賺80萬元；光廢樹枝處理成本及堆肥副資材每年可節省984萬元。

局長白智榮表示，因天然災害及平時修剪每年約產生17200公噸廢樹枝，除成立「廢木料銀行」解決廢木問題，去年4月與中興大學簽訂合作意向書，採該校研發的快速發酵技術，將廢樹枝破碎後的木屑，添加酵素菌經過3小時，產生有機資材，並取得註冊商標命名為「大中肥」讓廢木變綠金。

「文山綠資材中心」有別於一般廠房的鐵皮屋建築，外觀採別墅型設計，廠房外的地面舖設工法，以破碎後粒徑5公分的粗木屑做為步道鋪設使用，走起來柔軟有彈性，讓廢木達到有效循環再利用，打造綠能城市場域。

(中時)

2018高雄宋江陣頭大賽 龍華科大… 「總太2020」一字頭搶客 建案互…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。