全國首創文山綠資材中心 啟用「綠金」年賺千萬商機

2018年03月31日 19:19 中時 張妍溱

「文山綠資材中心」，每日可處理1公噸的木屑，細破碎醱酵為有機資材「大中肥」。未來每年可望創造上千萬元的商機。（張妍溱攝）

台中市政府斥資2734萬元興建「文山綠資材中心」31日舉行揭牌啟用典禮，每日可處理1公噸的木屑，變成年賺1416萬元的「綠金」商機，讓現場與會人士不可思議直呼：「廢木那麼值錢！」環保局表示，粗破碎材可做為公園步道舖設及發電、細破碎材引進中興大學3小時快速醱酵技術做成「大中肥」堆肥使用。

「節省支出、創造收入！」環境設施大隊長黃士峰指出，每年破碎廢木約5000公噸，1000公噸透過「廢木銀行」開放民眾領用另3500公噸提供外埔綠能生態園區進行氣化發電以每噸1000元計算約352萬元，500公噸則做為「大中肥」堆肥副原料使用預估淨賺80萬元；光廢樹枝處理成本及堆肥副資材每年可節省984萬元。

局長白智榮表示，因天然災害及平時修剪每年約產生17200公噸廢樹枝，除成立「廢木料銀行」解決廢木問題，去年4月與中興大學簽訂合作意向書，採該校研發的快速發酵技術，將廢樹枝破碎後的木屑，添加酵素菌經過3小時，產生有機資材，並取得註冊商標命名為「大中肥」讓廢木變綠金。

「文山綠資材中心」有別於一般廠房的鐵皮屋建築，外觀採別墅型設計，廠房外的地面舖設工法，以破碎後粒徑5公分的粗木屑做為步道鋪設使用，走起來柔軟有彈性，讓廢木達到有效循環再利用，打造綠能城市場域。

(中時)