中和政見發表會 周錫瑋：2030新北市預算要超越北市！

前台北縣長周錫瑋抽中第一順位發言。（葉書宏攝）

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前台北縣長周錫瑋抽中第一順位發言。（葉書宏攝）
周錫瑋抽中第一順位發言。（葉書宏攝）

國民黨新北市長初選第3場集會式政見會今（31日）晚間7時於中和市民活動中心登場，前台北縣長周錫瑋抽中第一順位發言，周錫瑋細數過往政績，他強調，擔任縣長時力推升格，當選市長後要讓新北市成為全台首都、領頭羊，為新北市爭取年預算至2000億，逐步實現擔任縣長時期即規畫至2030年的目標，「新北市的預算要超越台北市！繁榮進步新北市！」

周錫瑋表示，永和大陳義胞防災型都更是在他擔任縣長期間通過，中和、永和區有許多老舊房屋，許多民眾都期待老舊房屋何時可以都更，他強調，「都更應該1坪換1.2坪！」政府不能太小氣，要讓利給民眾，不然什麼事情都做不成。

周錫瑋提到，新北市擁有約50萬老年人口，未來將會更多，當選市長後要編列50億元照顧長者醫療、長照，另外，編列20億元照顧幼童，青壯年不該當「三明治！」老少讓政府來幫忙，青壯年勇敢去衝，年輕人不敢生育怕養不起，就讓政府來幫忙。

周錫瑋表示，離開7年多時間，當農夫、畫家、教書，走遍全台灣各城市，借鏡各縣市與新北市比較，新北市還有許多地方需要努力，7年來充實自己，就是要做到市民最期待的經濟繁榮、生活安定。

(中時)

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