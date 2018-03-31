「總太2020」一字頭搶客 建案互拚超市在你家樓下

2018年03月31日 19:52 中時 盧金足

迎接兒童節連續假期，房地產搶商機，接待中心變成兒童樂園，也吸引客源。（盧金足攝）

「總太2020」低總價加上超優質生活機能，以1字頭的房價，打破該區預售案最低價，吸引大批首購、自住客進場。（盧金足攝）

兒童節連假房地產檔期夯！台中市建案現在流行超市就在你家樓下，從北屯區、北區到潭子、大里，多個大型社區建案，都和連鎖超商賣場合作進駐，最多高達400坪，連鎖大型超市方便購物，公設創新紀錄高達43項，吸引很多自住客源。

總太地產在北屯區以2020萬坪造鎮，除了和知名商場合作，還設有餐廳、購物中心、托兒服務進駐，台中市北屯區是近5年來人口數增長最多的區域，不少品牌建商搶進插旗！

總太地產董事長翁毓羚表示，以總太地產連續5個建案熱銷後，今年再度推出該區最大場的「總太2020」，萬坪基地規畫作兩期開發，光第1期就保留3000坪綠景觀公設，低總價加上超優質生活機能，以1字頭的房價，打破該區預售案最低價，吸引大批首購、自住客進場。

而且房型規畫，同層樓有1到3房設計，父母可以住1房的隔壁房子，兒子和媳婦住2房，同一層不必住一起，吃飯距離近，被稱為就只有一碗麵的溫度，吸引很多自住客源。

超商進駐成建案賣點，潭子區從台74號通車，鐵路高架化後，成為建商推案熱區，大熊建設大手筆打造潭子區首座複合式生鮮便捷宅「熊立方」，1樓規畫占地400多坪的大型超市旗艦店，受惠交通結合生活機能，不只吸引區域客，也獲鄰近台中加工出口區科技業青睞。

(中時)