AIR-ROBOT自造社群聯盟南科成立

2018年03月31日 19:51 中時 莊曜聰

現場展示自造者結合AI人工智慧的創作品。(莊曜聰攝)

現場展示自造者結合AI人工智慧的創作品。(莊曜聰攝)

打團體戰，南科管理局廣邀全台各地的自造者齊聚一堂，在今天舉辦「AIR-ROBOT自造社群聯盟成立大會」，科技部長陳良基也到場參與，他致詞時強調，希望藉此在南科塑造夢想自造的基地，因為動手做是人天生的本領，也是學習的動力來源，希望能凝聚群體夥伴的力量，替台灣的AI智慧產業，與未來接軌，開闢出一條創新的大道。

南科管理局表示，自造者運動是推動全球創新實踐的關鍵力量，「AIR-ROBOT自造社群聯盟」目的在於串連全台對新科技應用創作有興趣的自造社群夥伴，在聯盟平台上認識同好、協作共創、資源共享，不斷激盪出引領時代風潮的影響力，

今天這場自造社群聯盟大會，包含全台各地的自造社群夥伴，以及17個南科衛星基地等產業界與學術界代表上百人與會，活動在南科管理局一樓的大廳舉行，包括園區的台積電、聯電大廠也派員前來，共同見證AI智慧創新產業在南科群聚邁出大步。

陳良基也應邀參加這場自造者聯盟的成立大會，他表示，台灣已有自造者先行投入研發行列，希望藉由政府的介入整合，提供資源挹注，凝聚台灣自造者的技術與研發能量，在全球智慧化發展的同時，台灣同樣能共襄盛舉。

(中時)