王詹樣公益信託贊助 《無耳金獅》新港鄉熱演

2018年03月31日 20:32 中時 呂妍庭

「大龍峒金獅團」到嘉義縣新港鄉演出《無耳金獅》劇碼。（呂妍庭攝）

「大龍峒金獅團」到嘉義縣新港鄉演出《無耳金獅》劇碼。（呂妍庭攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘（左）也到場欣賞「大龍峒金獅團」的演出。（呂妍庭攝）

台化公司執行副總經理方英達也特地南下與大小朋友們同樂。（呂妍庭攝）

王詹樣公益信託為「公益下鄉、藝術扎根」，今31日特別邀請全國知名的「大龍峒金獅團」到嘉義縣新港鄉演出《無耳金獅》，晚間7點在新港公園民俗表演場開演，現場湧進上千觀眾，全神灌注欣賞有別一般野台戲的音樂劇。

台塑企業創辦人王永在為紀念及追思母親王詹樣女士，延續母親一生回饋社會美德，以個人名義捐助成立「王詹樣公益信託」，從事社會慈善公益為宗旨，並關心弱勢族群，在教育、醫療、體育、傳統藝術及社會福利等貢獻社會，且有感於文化藝術扎根的重要性，多年來持續邀請「明華園戲劇團」、「亦宛然掌中劇團」、「如果兒童劇團」及「蘋果劇團」等台灣本土傳統藝術表演團隊，演出內容涵蓋歌仔戲、傳統偶戲以及現代兒童劇等的表演節目，深入全台偏遠鄉鎮巡演，深獲社會大眾的好評。

今是王詹樣公益信託連續第8年贊助劇團在新港鄉演出，每年都獲得很大的迴響，深受鄉親喜歡，台化公司執行副總經理方英達也特地南下與大小朋友們同樂，嘉義縣副縣長吳芳銘、新港鄉長林茂盛、議員林秀琴、葉孟龍等地方民代也到場，對「王詹樣公益信託」連續多年為新港鄉帶來高水準的公益演出，吳芳銘、林茂盛皆表示非常感謝。

(中時)