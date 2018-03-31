蔡衍明愛心基金會主辦 「向全國志工致敬」公益演唱會今晚開唱

由蔡衍明愛心基金會主辦的向全國志工致敬公益演唱會，31晚間在新北市府舉行，副執行長徐海倫感謝所有志工們無私的奉獻。（吳岳修攝）

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蔡衍明愛心基金會舉辦的向全國志工致敬演唱會，今晚在新北市府舉行，台下阿公阿嬤聽得如痴如醉。（吳岳修攝）
歌手高蕾雅現場演唱張惠妹的經典名曲「姊妹」。（吳岳修攝）

由蔡衍明愛心基金會、中國時報等聯合舉辦的「向全國志工致敬」全台巡迴公益演唱會，第二場演唱會今晚在新北市府舉行，邀請金曲歌王殷正洋等7位藝人獻唱經典老歌，向所有無私奉獻的志工表達敬意感謝，共有1150位志工、義交、義消到場，現場座無虛席，大家陶醉在悠揚旋律中，現場充滿溫馨氣氛。

演唱會星光熠熠，由伊林娛樂傳播歌手李懿擔綱主持人，請來三屆金曲歌王殷正洋、本土一哥蔡佳麟、軍中情人周子寒、原住民唱將吳亦帆、歌手高蕾雅、超級星光大道歌手林鴻鳴、超級偶像江明娟等7位知名藝人，輪番獻唱「守著陽光守著你」、「春夏秋冬」等21首膾炙人口的經典老歌，讓聽眾聽得如痴如醉。

市長朱立倫致詞時感謝蔡衍明愛心基金會，每年都在新北市舉行公益演唱會，讓最偉大的志工們參與，今晚是感恩志工的晚會，也要謝謝最辛苦的義交及義消朋友。

蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫說，基金會成立以來，致力推動公益、社會救助，志工是台灣社會發展的暖流，今年在全台規劃10場公益演唱會，今天第二場特別要感謝新北市的志工，「你們辛苦了！」

(中時)

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