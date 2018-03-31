SBL》沒懸念！布拉禁賽中 達欣不敵富邦扳平

達欣31日唯一的收穫，就是看到林宜輝傷癒登場！(中華籃協提供)

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中時電子報

就算都已承認裁判吹錯，更罰熊光興老師「終生禁吹」的極刑，卻沒法更改達欣「印度姚明」布拉慘遭中華籃協禁賽1場、罰款1萬結果，也讓31日登場的季後賽首輪第1戰，等同還沒開打就知勝負，這樣的季後賽開局令人無言！

只能用全本土應戰的台北達欣，毫無意外以66比88慘敗給富邦勇士，雙方戰績扳成1比1平手，等於接下來進行「三戰兩勝制」，明天(4月1日)下午5點的對決，布拉將可順利出賽，屆時達欣才有辦法跟富邦「玩真的」。

無奈只能派出蔡峻銘頂替布拉先發上場的達欣總教練范耿祥說：「我們雖在上半場展現拚勁，沒讓對方拉開差距，卻在下半場如同洩氣的氣球，攻守兩端都已失手，但就算輸球，我們全隊仍能保持心情平穩，不會因此受到影響。」

起碼達欣此役也有收穫，先前腳踝扭傷的林宜輝，相隔3周重返球場拚戰，他替補只打3分鐘，沒任何出手，僅拿1助攻，范耿祥表示，「很明顯宜輝找不到比賽節奏，畢竟他腳傷只恢復6、7成，但身為沙場老將的他沒問題。」

儘管順利贏球扳平，富邦總教練許晉哲賽後也沒太多喜悅表情，「最起碼這場比賽我們把握下來了，我想明天才是真正比賽的開始，我們必須吸取今天比賽經驗，努力好好修改缺失。」

拿下全場最高23分的「本土洋將」蔡文誠把話說得更白，「這場贏了就可以過去了，我們必須好好調適自我狀態，畢竟明天跟今天的打法完全不同。」塞勒也拿15分，更抓16籃板，其中10個是進攻籃板。

(中時電子報)

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