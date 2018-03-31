宿舍啟用 葉俊榮讚警大天際線頻改變

2018年03月31日 20:33 中時 蔡依珍

警大新宿舍落成，內政部長葉俊榮巡視時爬上梯檢視上鋪。(蔡依珍攝)

警大新宿舍落成，內政部長葉俊榮在校長刁建生帶領下巡視。(蔡依珍攝)

警大新宿舍落成，內政部長葉俊榮在校長刁建生帶領下巡視。(蔡依珍攝)

警大新宿舍落成，內政部長葉俊榮在校長刁建生帶領下巡視。(蔡依珍攝)

警大新宿舍落成，內政部長葉俊榮讚警大天際線頻改變。(蔡依珍攝)

斥資近4.4億元的警大新宿舍「友誼樓」，3月31日舉行落成啟用典禮，有184間學生寢室，多以4人房規畫，預計可增728名學生，內政部長葉俊榮笑言近3年多次到警大，每回都有改變，像是偵查與鑑識科技大樓、射擊館已於2016年啟用，加上宿舍，很高興警大天際線頻頻改變，盼持續為台灣培育英才。

葉俊榮讚揚前校長侯友宜有前瞻性，2008年提出「提升優質警察幹部教育中程計畫」，在努力奔波下獲得行政院與內政部的支持，接任的謝秀能和刁建生持續推動，終在最短的時間內完成三大工程，包括2016年4月的「偵查與鑑識科技大樓」和12月的「射擊館」提供師生更優質的教學與學習環境，大幅提升學習成效，新的宿舍大樓也在短短2年中順利完工，非常難得，很開心每次來警大都有新面貌。

警察大學校長刁建生表示，警大遷校迄今，學生宿舍已有41年的歷史，「學員生宿舍大樓新建及整建工程計畫」斥資4億3千8百餘萬元，總樓地板面積為1萬6429平方公尺，建置地下1層、地上5層的A、B兩棟學員生宿舍大樓，ㄇ字型設計和警技館相呼應，規畫184間學生寢室外，並設有辦公廳舍、會議室、室內集合場、復健室、自修室、交誼?等公共空間，兼具多功能教育需求，刁建生領著葉俊榮巡視時忍不住笑言，跟他們過去學生時代的宿舍相比好太多了。

新宿舍「友誼樓」完成後，容訓量可增加728名學員生，連同警大現有「警賢樓」、「警英樓」、「警光樓」、「蘭庭」等建築物整建後，全校總容訓量約達2326人，將可因應未來治安幹部養成、深造與進修教育等各階段教育訓練所需。

(中時)