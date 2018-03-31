北富銀職棒主題分行 在新北新莊首度亮相

球迷來新莊悍將主題分行不僅掌握最新賽事，還能在明星球員牆與球員近距離合影，圖為北富銀總經理程耀輝。(北富銀提供)

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中華職棒開打，賽事如火如荼展開，台北富邦銀行鄰近新莊棒球場、首家以職棒為主題的分行今下午正式亮相啟用；「新莊悍將主題分行」以金融專業為基礎，融入悍將球隊、棒球、球場等元素，展現「就是要悍！」的獨有運動風格，行內特別設計「觀賽區」與「悍將主題區」，要讓球迷、客戶在辦理金融業務的同時，彷彿置身富邦悍將主場，追球星、看球賽、理財一次滿足。

北富銀總經理程耀輝指出，3月初發行「富邦悍將悠遊聯名卡」後，引起球迷及客戶廣大的迴響；棒球一直是台灣的國球，民眾共鳴度高，因此，北富銀推出大台北地區第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」，為北富銀跨向運動領域合作揭開序幕，未來將與富邦悍將棒球隊進行更緊密的合作，為金融服務注入更多的創新與驚喜，將新莊棒球場周邊打造為棒球熱區。

富邦悍將棒球隊領隊蔡承儒表示，悍將主題分行融入了許多悍將元素，歡迎球迷朋友到新莊看球前先到主題分行參觀拍照；且使用「富邦悍將悠遊聯名卡」購買悍將主場賽事門票、搭捷運、購買悍將商品均可享有優惠，更是球迷省荷包的必備神卡。

程耀輝表示，雖然棒球主題分行投入資源與經費整合、裝潢，但預期可帶來更多客源；而新莊悍將主題分行行員亦將在富邦悍將出賽時，穿上悍將球衣，搭配白色運動短裙、休閒褲及帆布鞋，展現「就是要悍！」的青春活力。

(中時)

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