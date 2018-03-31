孫安佐事件》一個老師的心聲：「孩子，外面世界不會輕易原諒你！」

2018年03月31日 20:14 中時電子報 張國欽

藝人夫妻檔狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，因向同學稱欲攻擊在美就讀的高中，遭報警被捕，目前人待在當地監獄等待判決，其父母人已飛抵美國救子。事件發生後，許多負面聲音四面八方湧至，是狄鶯與孫鵬寵子？是孫安佐思想行為偏激或是無心一句玩笑話惹禍？時間會給答案，然而，此事件對時下父母與年輕學子，不啻是個啟示。一位在大學任教的老師，在網路《晴天娃娃的天空》有感而發寫了一篇文章： 「孩子，外面世界不會輕易原諒你！」，講述4段小故事告訴所有家長與孩子：「親愛的孩子，老師是不能把你怎樣，但外面的世界可以把你怎樣」。

（一）、我有一個學生，喜歡鑽研數理，卻走路慢慢吞吞總愛遲到，同學給他起了個雅號叫「愛遲到」。後來他被父母送到英國念高中。有一次回國，他給我們講了個經歷，卻對自己感觸很深。原來他假期去一家華人開的中餐廳打工，結果第一天上班就遲到了五分鐘，於是直接被解僱了。他沒有想到，第一次因為遲到所受到的嚴厲懲罰，竟是丟了飯碗。而最令他醍醐灌頂的是，那個華人老闆的最後忠告：「小夥子，如果我不解僱你，你就不知道外面的世界有多殘酷！」

結語：在台灣式教育的嬌寵之下，連讓學生罰站也如走鋼絲，遲到自然可以逍遙法外。但多年以後，因一種積習所引發的重創，這該是多麼深刻的領悟啊！

（二）、前幾日有個新聞，一名台灣留學生為了和女友約會，未經同意，私自闖入女友的寄宿家庭，被警察以「私闖民宅」罪名逮捕了。這個熱戀中的大孩子怎麼都沒有想到，一次浪漫的約會竟會約來荷槍實彈的警察。

結語：校園裡的溫和與包容，讓我們已經習慣了肆無忌憚地侵犯別人的領地，可以把同桌的課本藏起來，可以在別人的背後畫烏龜。但外面世界的秩序和文化卻各不相同，所以，這次你不是被警告，是你被捕了！

（三）、記得很多年前當班主任時處理過一起校園單車失竊案，案情很快就水落石出，主角就是班上的一個”媽寶”孩子。單車物歸原主後我將他和他的家長叫來，準備和犯錯的孩子和家長好好聊聊，他的父親卻說：「我們家不差錢，孩子就是一時貪玩而已，說多了會傷害他的自尊。」也許，這位天真的爸爸認為，有錢即不算竊，貪玩就不犯法。

結語：這孩子前年發財了,開名車,出手闊綽 ,原因是幫朋友運毒兼販毒,後來被印尼政府抓到判死刑,還沒執行就在牢裡被凌虐而死,他的父母到他死後還是認為他的孩子很乖只是愛玩而已。

(四)、台灣小孩常常隨手一杯泡沫茶飲,喝完了就隨手一丟,丟山邊,丟海邊,在社區, 想到就丟,就是不丟在垃圾桶,不信請到各大景點看看周邊的垃圾和菸蒂,開車族及吸菸族也一樣,垃圾想到就往外一丟,反正罰很輕,又沒人舉報,也不管清潔人員的辛勞，殊不知每年掃馬路的清潔人員被撞死的很多位,慘死的比率又是世界第一，反正跟詐騙案件一樣,沒什麼罪,也沒自己的事。

結語：友人的朋友拿國際駕照去加拿大國外自助旅行,習慣沒變,垃圾隨手搖下車窗就向外一丟,後方車輛為了閃避,2死2重傷,上了法院,跟法官說人又不是我害的,不過是隨手丟個垃圾罷了,有那麼嚴重嗎？最後遭被害家屬請人「私刑處理」，目前已經不在人世。

其實，我只是想叮囑一句：孩子，長大之後沒有兒戲，校園之外沒有溫室！請記住，外面的世界絕不會輕易原諒你！是的，親愛的孩子，老師是不能把你怎樣，但外面的世界可以。家長：「你可以原諒孩子，但外面的世界不會輕易原諒，孩子的成長裡沒有兒戲。」

(中時電子報)