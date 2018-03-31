藝術家巧手編竹 點亮十二寮的夜

十二寮休閒農業區將舉辦竹編地景藝術節，首個公開的作品「八形道」夜間時刻燈光閃爍迷人。（邱立雅翻攝）

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邱立雅

「十二寮竹編地景藝術節計畫」在3月正式開始，計畫邀請8名分別來自印尼、泰國、澳洲、台灣客籍等新銳藝術家到十二寮休閒園區，進行為期兩個月的駐村創作，將創作4件大型竹編地景藝術作品，與兩件由在地居民共創的地景藝術裝置。

十二寮休閒農業區位在峨眉鄉，在新竹縣邊陲地區，知名度並不高，但年紀不到30的返鄉青年徐健智回社區近營社區營造，努力打造十二寮休閒農業區，開辦免費商店、共食、搭便車活動等等，2月底也舉辦吃貨走跑活動，邀請甜點大廚利用桶柑製作甜點，邀請熱愛路跑的人一起邊吃邊跑，超過兩千人報名讓十二寮休閒農業區知名度大開。

日前有藝術家友人走訪十二寮，認為此地很適合發展地景藝術，讓徐健智萌生舉辦地景藝術季的念頭，邀請海內外8名藝術家前來開辦工作坊，正式開放前，搭配4場次的工作坊，讓遊客也能一起完成創作大型地景藝術，預計5月正式對外開放。

首先開放的第一座地景藝術「八形道」，是讓在地居民與藝術家利用竹編藝術製品放置在十二寮山區步道，晚間打上燈光閃閃發亮，氣氛迷人。徐健智表示，除了地景裝置藝術供打卡拍照以外，還會有闖關互動、體驗市集、生活劇場、表演活動、螢火蟲生態導覽以及邀請到撒奇萊雅族祭司團的祈福儀式。

(中時)

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