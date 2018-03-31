雲品、漢翔聯袂 關懷潭南、地利國小

雲品、漢翔聯袂進入偏鄉，關懷潭南、地利國小。（廖志晃翻攝）

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雲品、漢翔聯袂關懷潭南、地利國小。（廖志晃翻攝）
雲品西點廚師，指導小朋友製作蛋糕。（廖志晃翻攝）
「雲品漢您飛翔」，小朋友製作的紙飛機，即將載著夢想起飛！（廖志晃翻攝）

南投縣教育處推動「一校一企業」，獲得企業熱烈響應，走進校園支持偏鄉小學。雲品溫泉酒店與漢翔航空公司，聯袂赴信義鄉地利國小、潭南國小，由專業人員指導小朋友製作蛋糕、飛機，留下精彩的回憶！

雲品總經理陳惠慈表示，今年初，雲品為地利國小五、六年級共24名學生，舉辦「職業小尖兵」的全日飯店體驗課程，為孩子未來的職涯提供方向。

3月底，雲品與漢翔航空，先後到潭南國小與地利國小，透過寓教於樂的課程與孩子互動；陳惠慈帶著幹部，策畫有趣的團康活動與孩子們同樂，西點主廚陳旻詳更呼應「航空」的主題，帶著全校學生製作飛機造型的糖霜杯子蛋糕。

精彩的互動遊戲「漢您飛翔」，由雲品以及漢翔的的職員們，與五、六年級的同學，分組設計大型紙飛機並在操場競賽，讓飛機飛得高又遠，享受飛翔的快樂！

陳惠慈表示，分享孩子們可愛的笑容，讓人感到非常快樂，透過與小朋友的互動，也讓同仁有參與社會的機會。

在漢翔方空任職的鄒松濤，是地利國小畢業的校友，他勉勵學弟、學妹們，要有堅定意志和自信心，克服各種挫折，堅持實現自己的夢想。

(中時)

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