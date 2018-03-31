彰化埤頭爆米香節登場 騎單車賞木棉花吃爆米香

第一屆彰化爆米香節在彰化埤頭鄉登場，現場有超大爆米香牆和五層的爆米花蛋糕。(謝瓊雲攝)

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彰化埤頭爆米香節登場 騎單車賞木棉花吃爆米香

「2018彰化縣埤頭鄉第一屆爆米香節」，31日下午埤頭鄉公所盛大登場，彰化縣長魏明谷到場贈送米香給民眾品嘗，推廣埤頭鄉米食產業文化，晚會上並與鄉長吳錦潭、縣議員劉淑芳、賴岸璋、溪州鄉長黃盛祿、前立委鄭汝芬等人共同切開五層的爆米香蛋糕，為活動拉開序幕。

下午4點半起，由爆米香達人現場教學製作分享，一桶一桶香味撲鼻的現爆米香，令人垂涎三尺，會場旁邊還有一面全台最大的爆米香牆，供參加民眾拍照打卡，當紅的偶像歌手翁立友、張秀卿、謝金晶、談詩玲、林良歡、田亞霍等實力唱將接力登台演唱，吸引超過3千位民眾到場聆聽同樂。

魏明谷表示，近年縣府積極建設埤頭鄉，大力推動埤頭鄉觀光旅遊，今年度已爭取到經濟部中小企業處補助7100萬元，要將彰化百寶村打造成彰化縣城鄉特色產業示範園區；另外，重新整理中和公園的1000萬元經費也已核定。

為明谷說，近年彰化縣政府特別挹注1億5千萬經費，建設埤頭環鄉自行車道路網及休閒運動公園，同時每年舉辦自行車活動，成功打響埤頭觀光知名度，帶動埤頭的觀光發展，未來將持續結合台糖舊鐵道，建置埤頭環鄉自行車休閒廊道，為埤頭創造觀光產值。

吳錦潭表示，彰化縣埤頭鄉第一屆爆米香節活動，藉由懷舊的爆米香及埤頭米食料理的品嚐，成功推廣埤頭米食料理的多樣性，帶動彰化縣稻米及農產品的行銷，感謝彰化縣政府大力支持，讓更多人來到埤頭米香輕旅行、遊米鄉呷米香、騎單車賞木棉花，滿載而歸。

(中時)

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