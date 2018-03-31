林佳龍買房選國美館前 新家就像一座美術館

2018年03月31日 21:14 中時 盧金足

曾為誠品書局操刀，獲選亞洲最傑出的設計師陳瑞憲，作品中創造國美館正對面藝術空間新視界，社區的閱覽室猶如一座圖書館。（盧金足攝）

「由鉅大恆」位在國美館前的，價位和品味名列十大豪宅。（盧金足攝）

陳瑞憲對自己規畫的公設空間，避開藝術品與空間互不協調的窘境，希望生活在這裡的住戶，對公共空間不是用看的，而是可以用的空間，能到各個可以抒解情緒的空間。（盧金足攝）

「由鉅大恆」與對面的國美館相輝映。（盧金足攝）

「由鉅大恆」公共空間有如一座美術館，由鉅建設董事長林嘉琪，與參與誠品書局設計的陳瑞憲攜手打造台中建築新地標。（盧金足攝）

台中市長林佳龍擺脫沒在台中買房的議論，但建商關注的是，「市長到底是買那個建案？」依監察院最新一期廉政專刊，申報房產地點為國美館前第一排「由鉅大恆」，由鉅建設董事長林嘉琪說，「大恆」是她父親離世後第一個團隊推動的個案，不只身負蓋出好房子的重大意義，她深知這是在天上的父親掛心的事，父親一生為事業和教育付出心力，影響她們兄弟姊妹不能懈怠，更要團結發揚光大。

「完成我的期待，也實現我的夢想！」林嘉琪說，921大地震那年，很多房子安全性見真章，當晚她開著車到她們蓋的房子檢視，全部安全無虞終於安了心，但也讓她更堅定要蓋安全房子的信念。

所以「大恆」全台首個採用「複層制音浮動地板」工法，樓上樓下住戶不會互相干擾，由台北101大樓結構設計團隊永竣工程並受託研發速度型阻尼器，置於「大恆」結構中，為台中首座榮獲耐震標章的SC構造住宅。

由鉅「大恆」位於國美館正對面，基地831坪，5至28樓為標準樓層，單層2戶，規畫140、160坪；另有12戶的單層單戶300坪規畫，高樓層1戶2億多，吸引很多高端客層，有客戶一次買2戶，不受景氣影響，好房子永遠受肯定。

外觀上同時正視地球暖化問題，精心設計景觀與節能雙贏用材─帷幕牆特別使用普立茲克國際建築獎得主採用品牌，由德國旭格設計系統，搭配厚度達37.5mm以上熱浸化玻璃，經隔音測試並符合STC40等級，抗寒、耐風又阻熱，設計超強卓越全台，堪稱一幢精準度究極的模組化建築。

制音方面，引進「複層制音浮動地板」，再創寧靜豪宅心規格！以科、藝、時尚手法結合，「大恆」成為全球性的當代新建築代言作品，建築師王重平在設計概念上，以「圓氣」建築理論，將 文化理想融於建築之中，「中國內涵、西洋風格」新建築印象。

林嘉琪表示，耐震設計，與台北101同等安全─超越101大樓之耐震法規係數，「大恆」獲台中首座SC構造住宅耐震標章，由過去負責世界最高的101結構安全設計團隊，永竣工程擔綱。

該案並採用特殊研發之速度型阻尼器於結構體架構中，吸收外界來的能量，減少建築物之受力，大大增加建築物舒適性，耐震設計上，確保自己與家人、收藏品等財富，由鉅建設強調「如國家級寶藏一樣的安全，為最高目標！」

室內設計搭配亞洲最傑出的設計師之一─陳瑞憲，作品中創造國美館正對面藝術空間新視界，內在演繹融合外在國美館絕美的景色與人文環境，「與對面的國美館相呼應，做一個美術館的延伸」陳瑞憲說，這是夢想的初始。

一走入「大恆」，映入眼簾的是20世紀美國知名藝術家野口勇嫡傳弟子，劈裂法大師和泉正敏的石雕創作作品，在「大恆」中也發揮許多座品在各戶外空間。以日本侘寂美學「外表粗糙，內在完美」藝術的深度，引領觀者神思中國山水。

林嘉琪說，手足共同擦亮「由鉅建設」這塊金字招牌，家人向心力強，所以即使工作再忙碌，每天中午一定會回家與母親吃飯，親情的凝聚，讓她們體會家的溫暖和安全，也是由鉅蓋房子的精神。

陳瑞憲以前設計商業空間居多，罕為住宅建案操刀，他說，「大恆」與國美館的藝術氛圍連結，但既然是「家」就要有溫度，設計一個舞台由藝術品來當主角，上百件的藝術作品就是讓住戶生活在有溫度的美術館中，他舉拾級而上的長梯，讓住戶或來訪客人對上樓到公共空間有一探究竟的期待感，創造生活的趣味和浪漫。

地段、品牌與產品特殊性，是左右房地產市場價格的最重要因素，林佳龍身為地方首長，居家環境和安全性更是重要考量，「由鉅大恆」雀屏中選，林佳龍捨富人聚落的七期，低調的在西區藝文特區落籍，西區建案獲「市長」加持，也讓「由鉅大恆」身價水漲船高。

(中時)