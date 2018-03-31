男子腹部中刀　醒後承認是自己刺的

2018年03月31日 21:11 中時 張穎齊

警方調閱監視器畫面，發現何男昨（30）日是獨自1人出門。（張穎齊翻攝）

基隆市1名40多歲何姓男子，昨（30）日下午1時許在基金一路208巷行人步道旁的邊坡下，被人發現腹部上插有1把水果刀，地上還有一灘血漬，警消與救護人員到場後，立刻將何男送往基隆長庚醫院搶救，原本命危的何男今（31）日則恢復生命跡象，並承認是自己刺的。

警方調查，案發現場有發現男子的背包，但包包內卻沒有任何查明身分的物件，鑑識科隨即到場勘查採證，但現場因過於偏僻沒有監視器，所以只好擴大調閱附近沿線的監視器，來釐清案由。

基隆市警局四分局偵查隊與刑大偵二隊調查，據何男的父親表示，兒子先前因為車禍受傷，無法工作，以致心情不佳，長期服用憂鬱症藥物，有輕生的念頭。警方也在何男的房間查到大批藥袋。

此外，警方也調閱到監視器畫面，顯示何男當天是獨自1人出門。何男被送醫急救時，還呈現命為狀態，所幸直到今天生命跡象穩定，但目前尚在插管治療中，經警方詢問刀傷是否自己所為，何男也向警方「點頭」承認。由於警方沒查到有外力介入的證物，家人也沒有疑義，故排除他殺，並以自傷結案。

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