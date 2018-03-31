陳慶士申請科技部計畫逾3700萬 科技部：第一時間啟動調查

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旺報

中研院前生化所長陳慶士除了發表8篇論文涉及造假，也曾在105年度及103年度申請科技部計畫，經費高達3710萬元，對此科技部晚間發出聲明稿，強調已在第一時間，依學術倫理案件處理程序啟動調查。

科技部指出，美國俄亥俄州立大學於3月30日(台灣時間3月31日)公布該校陳慶士教授，現亦任職中央研究院生化所發表之8篇論文，違反學術倫理調查結果。

科技部於獲知訊息第一時間，隨即主動清查陳慶士歷年申請本部補助計畫之情形，計有1件105年度核定多年期計畫(執行中，1,110萬元)、1件103年度核定現已執行完畢計畫(2,600萬元，接替擔任主持人期間約30%)，現階段無審查中之計畫申請案，並依學術倫理案件處理及審議要點之作業程序啟動調查。

科技部強調，「研究社群應秉持研究誠信，共同維護學術研究價值」，研究誠信是學術社群從事研究行為之基石，研究人員在從事研究過程應秉持誠實、負責、專業、客觀、嚴謹、公正之準則，科學研究的價值才能獲得社會的信賴與支持，並樹立我國國際學術聲譽，希望學研界更應以高道德標準來自我規範，共同維護學術研究價值。

科技部對發生學術不端行為案件相當遺憾，歷年來除檢舉案外，亦主動本於職權查處涉及學術倫理案件，為進一步強化落實研究誠信，更於106年成立研究誠信辦公室，持續秉持積極督導、主動處理之精神，形塑良善之研究風氣。科技部同時持續從制度面、研究場域等尋求改進作為，希望協助學術研究者回歸研究初心，以求真求實的態度面對學術研究。

(旺報)

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