玖壹壹公開玩蛋蛋 土豪式玩法讓人傻眼

2018年03月31日 21:31 中時 洪秀瑛

謝承均。（三立提供）

王少偉。（三立提供）

黃少祺。（三立提供）

黃少祺。（三立提供）

Vidol影音為慶祝2週年，在Vidol廣場舉辦為期1個月「Vidol 生日快ㄖㄜˋ趴」扭蛋創意市集，現場安排一台以混凝土車改造的超吸睛鋼鐵人巨型扭蛋車，八點台劇《金家好媳婦》黃少祺、謝承均及「本土天團」玖壹壹、王少偉、張立東等都利用拍戲、錄影空檔大玩扭蛋，童心未泯。

黃少祺第一次玩扭蛋，特別興奮，從小扭蛋玩到大扭蛋，他想測試自己的幸運程度，玩小扭蛋時意外蹦出兩個禮物，剛好可以給2個兒子，開心說想要帶小孩來玩。

黃少祺表示，2個小孩從小就愛玩扭蛋，不給他們玩就會賴在地上生氣吵鬧，自己小時候也像自己的小孩一樣賴皮？黃少祺笑說：「根本不敢，如果跟他們一樣賴皮肯定會被打。」

謝承均抽到「幸福同行情侶傘」，被問到想跟誰撐？他笑說最想跟黃少祺或韓瑜一起，本土天團「玖壹壹」竟也出現在扭蛋人群中，他們用土豪式玩法，一次就花千元，中了車上吸塵器等禮品。

「Vidol 生日快ㄖㄜˋ趴」扭蛋創意市集已正式開跑，將至4/24日結束，現場以超大型扭蛋車為主角，扭蛋贈品也超大氣，獎項高達上千種。活動地點：Vidol廣場 (地址：台北市內湖區舊宗路一段159號)

(中時)