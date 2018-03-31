毒蟲7天前才由母帶自首 7天後竟再犯搶案

2018年03月31日 22:33 中時 程炳璋

鄭嫌（灰衣者）7天前剛由母親帶他向警方自首，交保後7天又再犯下搶奪案。（程炳璋攝）

鄭男24日才在母親陪同下帶著毒品向警方自首。（本報資料照）

毒癮人生不歸路，台南市新市區鄭姓男子長期因吸毒反覆進出監獄，鄭母7天前才帶著兒子與毒品向警方自首，大義滅親登上媒體版面，不料鄭男31日毒癮一來，中午又在新市區當街行搶婦人，警方一路追捕到20公里外的安平區運河旁，晚間6時38分才將他逮捕。

40歲鄭男因吸毒犯下不少竊盜、搶奪罪名，全家原本住雲林，半年前搬到新市區居住，鄭男因毒品罪剛出獄不久，仍禁不住吸食毒品，母親苦勸兒子自首，24日帶著他與海洛因毒品，向警方自首，當時鄭男承諾要下定決心戒毒，重新做人，全案移送後裁定交保候傳。

鄭男交保後回雲林找大姐，遭大姐轟出家門，他在雲林隨機偷取一部機車代步，回到台南。7天後，他31日上午毒癮發作，騎著贓車在新市區往永新國宅國8涵洞下，搶奪劉姓婦人機車踏板上的袋子逃逸，婦人報案遭搶，袋內有1000元與一支手機。

警方鎖定車牌線索，大批人馬從新市產業道路一路追捕到20公里外的安平市區，直到晚間6時許，新市分駐所巡佐陳育義在安平區運河邊碰見鄭男騎著肇事車輛正停等紅燈，二話不說上前壓制逮捕。

鄭男落網後，在短短數小時之間，搶來的1000元已花剩20元零錢，他辯稱騎到市區是因為迷路，警方懷疑他因毒癮發作，跑來市區購買毒品，全案依照搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時)