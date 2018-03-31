台灣導演在美成長受文化衝擊 談孫安佐事件感觸甚深

2018年03月31日 21:38 中時 徐桐炘

青木崇高、陳鈺杰現身還原電影場景的簡易型「明月館」。（華映提供）

中日合拍電影《盛情款待》導演陳鈺杰從小在美國成長，談起孫安佐事件，他自身對於文化差異也感觸萬千，曾被視為戴著眼鏡的宅男，被同學捉弄，書本總是不翼而飛，也曾經歷叛逆期，抗拒學中文，直到2006年回台後發展後，自己不會讀寫，才明白母親當初強制他週末上中文補習班的好意，他也提醒，必須要先理解文化才能夠融入該社會，不過他也表示其實槍枝在德州頗為普遍。

片商特地在知名百貨前廣場架設「明月館」，還原電影故事發生的主要地點，曾演出《沈默》的青木崇高第三度來台旅遊，在導演陳鈺杰力邀下出席活動挺新片，2人現場招待粉絲享用日式美食，青木也不吝曬恩愛，甜蜜表示此行主要特地捧場老婆優香在台演出的舞台劇《變身怪醫》。

青木崇高自認浪漫，每天都會對優香說「我愛妳」，之前去北京宣傳電影時學會中文版，笑言之前怕老婆聽不懂，打算和優香在台灣碰面時再用中文告白，他還親手繪製老婆畫像作為生日和結婚紀念日禮物，至今已經送出三幅，被問老婆反應，他表示當然很開心，「但曾經用過畢卡索畫風，立體派的畫法連眼睛都是飄移的，讓優香看到後當場呆住。」

導演陳鈺杰從小在美國成長，談起孫安佐事件，他自身對於文化差異也感觸萬千，曾被視為戴著眼鏡的宅男，被同學捉弄，書本總是不翼而飛，也曾經歷叛逆期，抗拒學中文，直到2006年回台後發展後，自己不會讀寫，才明白母親當初強制他週末上中文補習班的好意，他也提醒，必須要先理解文化才能夠融入該社會，不過他也表示其實槍枝在德州頗為普遍。該片4月13日上映。

(中時)