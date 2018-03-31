狄鶯孫鵬不想面對的「朋友」

2018年03月31日 21:51 中時電子報 龔邦華

狄鶯、孫鵬抵達紐甘迺迪機場，不發一語，受到記者們的追逐，我想心裡一定感受到某些程度的厭惡感。友人快快地把他們接走了，不想面對媒體心情可以理解。

但是有一點必須拿出來說的，專業法律的問題，必須交給律師處理，有沒有贏面沒有十足的把握。但是在社會的層次上，所有台灣駐外媒體其實是他們目前最好的朋友。

為什麼我這樣說呢？孫安佐被逮補的區域其實就是賓州的一個小鎮。但是對這個小地方來說突然湧入了從華府從紐約來的媒體，讓他們十足體會到這是一起國際事件。

從Delaware County Jail 對於媒體的態度就可以知道，原本像是這樣的場所是不準媒體任意在外拍攝的，但是他們認識到這個案子的不尋常，所以特別指定的區域讓大家可以駐守。出來接待我們的獄警還幫記者們去打探消息，提供相關資訊。私下聊天時主動透露，獄方對他有特別的安排與照顧，連和他一起被拘禁的室友都是被挑選過的，還派一位專門人員盯著他。

除此之外，在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬探監時，副典獄長出來接待，不是隔著玻璃探監，是在會客室，可以握手，副典獄長還把手機號碼給孫安佐，意思就是如果他有問題隨時可以找到獄方的高層人員。這怎麼可能是一般被拘禁者會有的待遇？

駐外單位表示，這個探監是駐紐約經濟辦事處自己主動之舉。因為根據日內瓦公約，駐外單位可以行使所謂的「領事探視權」，一旦行駛這個權利，這起事件層次自然就提高了。但是最讓獄方特別有感的，還是因為外面有眾多媒體守候。

另外在警方方面，在我提出訪問上達比警察局長奇伍德要求沒有多久，他馬上回我電話，得知我人在學校附近的時候還問我，「要不要我去找妳？」讓我非常訝異。這是在紐約，絕對不可能會有的待遇。

只要在網上查奇伍德的名字，就知道他是一個非常有名的警界人士，另外還有一個特色，就是非常重視媒體，本身也是當地名人。我趕到警局之後，他們上上下下態度非常的和善。為什麼？因為奇伍德非常在乎對外的形象以及做公關。

訪問開始時他對整個案件態度是非常強硬的，但是訪問做到後來我問他文化上的差異問題，還有會不會因為孫安佐亞裔的身分遭到不同對待的時候，雖然他的回答上還是很堅持，就是不相信開玩笑有文化差異的存在，還有他保證他不是會歧視有色人種的那種警官，但是訪問做完之後私下聊天時，他說「如果真的他只是開玩笑而已，我當然不希望這樣的小孩回去面臨牢獄之災。」

或許這只是場面話，但是今天越是有媒體，尢其是國際媒體去質疑他這方面的問題，他在做法上就必須要小心一點，以免被抓到把柄，傷害到他幾十年來苦心經營的信譽。

所以雖然駐外媒體普遍可以理解狄鶯孫鵬夫婦不願面對記者們的心情，但是他們夫妻倆對美國文化不見得了解，可能沒有看出一點，就是人在外地的時候，自己國家的媒體，可能是你最不想看到的「朋友」。

(中時電子報)