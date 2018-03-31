清明節禁忌！這3種人切勿去掃墓 恐招靈體纏身

2018年03月31日 21:52 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

清明連假到來，也是各家返鄉掃墓的時日，不過所謂的清明節掃墓就是祭拜死者、與陰間之人對話，因此禁忌可不少，除了掃墓前後與打扮都有規矩外，有3種人也絕對不建議跟著去掃墓，否則可能會有嚴重後果。命理師江柏樂就表示，以下3種人不宜參與掃墓活動：

（一）重病患者：重病患者因為生病的緣故，身體相當虛弱，連帶著磁場也比一般人弱上許多，因此容易受到靈體影響，除了自家的祖先外，甚至有可能被不認識的外來靈魂侵入，會讓重病患者症狀加重，元氣大傷，身體更為虛弱。

（二）小孩：6歲以下兒童不適合掃墓，但從民俗角度來說，3歲以下的兒童更不適合，因為天靈蓋尚未完全閉合，也容易受到陰間之物影響，舉例來說常常有小孩能夠看到大人所看不到的、另外一個世界的人事物，也是因為如此，所以不宜帶去墓園接觸這些不淨之物。

（三）孕婦：尤其是懷孕5個月內的孕婦，尚未出世的孩子不宜接觸陰間之人，若受到影響，孕婦容易因此流產，孩子夭折；同時從醫學角度來看，舟車勞頓、爆竹和各種煙灰都對於孕婦的自身健康極為不利，因此建議孕婦在家祭拜就好，不宜外出祭祖。

除此之外，還有掃墓時不得嘻笑怒罵、拍照、穿著太過鮮豔；又或者是頭髮不能蓋住額頭、掃墓結束回家要淨身洗衣等習俗，都是要注意之事。

(中時電子報)