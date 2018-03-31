屏科大93週年校慶運動會 啦啦隊嗨翻全場

2018年03月31日 22:03 中時 謝佳潾

動畜系同學扮演小雞熱舞。（謝佳潾攝）

資管餐旅聯隊啦啦隊獲得第一名 。（謝佳潾攝）

國立屏東科技大學30日下午6點於孟祥體育館舉行「創校93週年校慶」開幕典禮，並於3月30日及31日連舉行校運二天。今年在戴昌賢校長的帶領下，全校教職員工及學生全體動起來。

戴昌賢校長說：「93歲的屏科大不僅學校運昌隆且學生活力滿點。這一年來不僅各系都不斷有新的成果發表，剛才也傳來審計部最新統計，全國156所大學的收入，屏科大計有22億5千萬，排名全國大學第16名、科大類第3名，且學校的動物健康產業團隊榮獲科技部研究中心計畫補助，全國只有18個研究中心拿到補助，這些成果都顯示我們學校一直以來在研究方面的努力獲得肯定，勉勵各位同學要勇於面對挑戰，並且鍛鍊強壯的身體，替社會及國家發揮最大的貢獻。」

開幕典禮除有各單位發揮創意彷如嘉年華般的「創意進場競賽」的進場，還有最吸睛的啦拉隊競賽決賽做為壓軸，充份展現屏科大人的陽光、活力與熱情。當天也邀請到鄰近高中職校長及各界多位貴賓共襄盛舉。

屏科大為展現行政與教學單位的創意與特色，增進師生同仁間團隊精神及凝聚力，今年運動大會持續舉辦「創意進場競賽」，行政組由體育室暨審判委員、工作犬訓練中心、秘書室等及可愛幼兒園小朋友等16個行政單位、教學組有46個院系所參賽。

而運動會開幕的壓軸啦啦隊決賽，由資訊管理系與餐旅管理系聯隊取得冠軍，企管系奪得亞軍，以及校隊「競技啦啦隊」壓軸演出將現場氣氛high最高點。

(中時)