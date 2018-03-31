南韓藝術團飛抵北韓 明天平壤首演

2018年03月31日 22:04 中時 王嘉源

據韓聯社3月31日報導，南韓藝術團和跆拳道示範團31日上午乘包機抵達平壤順安國際機場，北韓文化部長朴春男、三池淵管弦樂團團長玄松月等人士到機場迎接。南韓藝術團將於4月1日下午在東平壤大劇場舉行首演。

朴春男和玄松月在機場貴賓室與率團訪朝的南韓文化體育觀光部長官都鐘煥、藝術團藝術總監尹相等交談。朴春男說，很高興看到韓方藝術團到訪，讓4月成為花開的美好季節。玄松月則說，韓方誠心誠意做足準備，演出令人期待。

南韓歌手尹度玹說：「這次是我繼2002年參加MBC電視臺平壤演出之後時隔16年再度訪朝，十分激動。和16年前相比，北韓觀眾的反應有何變化最讓我好奇。」

朝中社、北韓中央電視臺、《勞動新聞》等10多家媒體的20多名記者在機場進行了採訪。朝中社於下午6點20分報導了南韓藝術團和跆拳道示範團訪朝的消息。

南韓藝術團隨後下榻平壤市內的高麗酒店，酒店職員站成兩列鼓掌歡迎。藝術團在高麗酒店就餐後下午到演出場地之一的東平壤大劇場進行了綵排。南韓藝術團將於1日下午在東平壤大劇場進行單獨演出，3日在柳京鄭周永體育館與朝方合演。

南韓跆拳道示範團將於4月1日下午在平壤跆拳道殿堂舉行單獨表演，2日在平壤大劇場與朝方合演，這是韓方示範團時隔16年在平壤表演。

此次訪朝演出的正式名稱為「祝願韓朝和平合作的韓方藝術團平壤演出」，為凸顯韓朝關係的歷史性轉折，還添上了「春將至」的副標題。訪問團共190多人，其中70多名技術人員為佈置演出場地已於29日訪朝，餘下包括趙容弼、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智榮、Red Velvet、鄭仁、徐玄、Ali、Kang San-Eh、金光民等11組表演團隊的120多人31日訪朝。

這將是2005年南韓歌手趙容弼在柳京鄭周永體育館舉辦演唱會後，時隔13年韓星再度在北韓獻藝。趙容弼將和其專屬樂隊「偉大的誕生」一起登臺，韓流女團Red Velvet則將獻上熱曲《紅色味道》、《Bad boy》，但成員Joy因電視劇《偉大的誘惑者》拍攝將缺席。少女時代成員徐玄將擔任主持人。

(中時)