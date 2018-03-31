SBL》阿寰暴衝！金酒季後賽隊史首勝「聽牌」

2018年03月31日 22:06 中時電子報 黃及人

隊史從未嘗過季後賽滋味的金門酒廠，31日靠著「阿寰」陳靖寰全場最高20分，拉莫斯也有20分、18籃板，終場72比68力挫台啤，除摘季後賽隊史首勝，更以2勝0敗宣告聽牌，只要明天贏球，金酒就可再創隊史首次闖進次輪紀錄！

陳靖寰不僅攻下20分創造本季個人新高，先發上場38分05秒也是本季最多，全場13投8中的手感更是優異，但他賽後卻拒絕參加賽後記者會，不管怎麼問他，他都只是回答，「我沒事！我不去！」這6個字，讓所有媒體傻眼。

曾跟陳靖寰當過多年隊友的金酒執行教練吳俊雄表示，阿寰不是一個很容易讓人「看到」球員，卻從不貪功，不管什麼都願意去做，「我從16、17歲就認識阿寰，他永遠練球最早來、最晚走，也許今晚他給自己太大的壓力了。」

「我想季後賽隊史首勝，對我們來說沒太大意義，這只是過程，」吳俊雄說，「畢竟我們例行賽從未碰上擁有夏普的台啤，還好這周訓練做好準備，現在一切都還沒結束，明天才是大比賽，沒拿到下1勝之前，什麼都還不確定。」

夏普雖在第3節還剩1分54秒就吞個人第4犯，卻撐到比賽最後18秒才告犯滿畢業，他拿19分、14籃板，于煥亞也有16分、6助攻與3籃板，台啤總教練周俊三說：「我雖提醒過夏普不要動氣，他卻在第3節還是忍不住了。」

「我清楚明天是背水一戰，但我的要求還是一樣，就是球員要把訓練的東西做出來。」周俊三表示，台啤將於明晚(4月1日)7點再跟金酒交手，假如再輸的話，台啤就告本季提前落幕。

(中時電子報)