這對韓星《四月》假戲真做熱戀惹

白珍熙（左）與尹賢旻。（中天提供）

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白珍熙（前）與尹賢旻熱戀中。（中天提供）
尹賢旻（右）劇中向白珍熙告白。（中天提供）
尹賢旻（左）霸氣擁吻。（中天提供）

在韓劇《我的女兒琴四月》中演出冤家情侶的白珍熙與尹賢旻，戲拍完之後陷入熱戀，兩人因戲結緣，低調戀愛了1年才曝光， 現在經常在個人Instagram上甜蜜放閃。

白珍熙曾在《奇皇后》中演出心機女而受到矚目，接著演出《我的女兒琴四月》中身世坎坷卻樂觀、善良的琴四月，受觀眾喜愛；尹賢旻則因演出該劇中富二代男主角姜燦彬獲肯定，一舉奪下MBC演技大賞「男子新人獎」。

尹賢旻去年拍攝新戲《魔女的法庭》時，在Instagram PO出劇照被懸掛在市區大看板上的照片，並發文「放棄了棒球，開始了演員生活，每當我來到當初為了試鏡而踏上的汝夷島，我都會祈禱那個位置（指大看板）要是能掛上我的照片就好了…好像有點感動，又覺得真的要好好表現才可以。」

尹賢旻不只人長得帥、戲演得好，還有一副好嗓音，他在《我的女兒琴四月》中配唱插曲《I Love You Today》，以溫柔低沉的中低嗓音融化不少觀眾的心。演而優則唱，全方位的表現，讓尹賢旻圈粉無數。

4月2日起每週一至週五晚間 6 時請鎖定中天娛樂台39頻道《我的女兒琴四月》。

(中時)

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