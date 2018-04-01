《全球星期人物》送特斯拉上太空 瘋狂科技富豪馬斯克

當提到電動車、火箭、電池、火星與狂人時，你會想到誰？大概多數人腦中同時浮出的，應該是特斯拉（Tesla）與SPACE X創辦人、瘋狂億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。善於炒作話題的他，近期可說是一喜一憂。雖成功發射旗下最大的重型獵鷹火箭（Falcon Heavy rocket），並將自己的特斯拉愛車送入太空，讓外界看到他做白日夢的功力；但特斯拉推出普及版Model 3系列，卻面臨召回和延宕出貨的困境，也讓人擔心，他的白日夢是否終究只是泡沫。
出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 2018年2月6日
馬斯克的情感生活，也正如他造夢的瘋狂行徑一般，非常地精彩。與元配妻子、加拿大名作家賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）有過8年的婚姻；離婚後，他很快地與英國性感女星泰露拉·萊莉（Talulah Riley）陷入愛河，拍拖兩年後，於蘇格蘭多諾赫大教堂（Dornoch Cathedral）結為夫妻，但兩人的第一段婚姻僅維持了2年。但分開一年後，兩人竟然又復合，只可惜破鏡難再重圓，兩人最終在2016年透過法院訴請離婚，傳聞萊莉因婚前協議，獲得了約5億台幣的「分手費」。
與萊莉分開後，馬斯克於去年（2017）初被發現，愛上強尼·戴普（Johnny Depp）前妻的名模安柏·赫德（Amber Heard），兩人更共同出遊澳洲，並在透過社群媒體公開秀恩愛的合影。當時側過臉的馬斯克，右臉頰上還印有明顯地紅唇印，羨煞不少粉絲與網友。但諷刺的是，這段戀情似乎也隨激情消逝而中止。
一向狂言狂語的馬斯克，對於地球和人類未來的發展，有著自己一套想法。他認為，為防範人類某天愚蠢地拿核子武器發動第三次世界大戰（World War III），我們應該盡早前往「殖民」（colonise）與遷移火星生活。「如果真有那天，我們必須確保人類文明能保存在地球之外，並在地球陷入黑暗時代時，返回地球重建文明。」
A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit.
雖然是名科技發明家，但馬斯克多次在演說中提醒眾人，「人工智慧（artificial intelligence）比核武更可怕」，不加約束和管制地發展運用人工智慧，絕對會成為威脅人類文明的一大問題。如果人類持續在各領域使用最大限度的人工智慧，能自我學習和成長的「它們」恐將取得最終主導權，那將會非常非常地糟糕。
(中時電子報)