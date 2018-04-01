《全球星期人物》送特斯拉上太空 瘋狂科技富豪馬斯克

2018年04月01日 08:11 中時電子報 李靖棠

當提到電動車、火箭、電池、火星與狂人時，你會想到誰？大概多數人腦中同時浮出的，應該是特斯拉（Tesla）與SPACE X創辦人、瘋狂億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。善於炒作話題的他，近期可說是一喜一憂。雖成功發射旗下最大的重型獵鷹火箭（Falcon Heavy rocket），並將自己的特斯拉愛車送入太空，讓外界看到他做白日夢的功力；但特斯拉推出普及版Model 3系列，卻面臨召回和延宕出貨的困境，也讓人擔心，他的白日夢是否終究只是泡沫。

出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

特斯拉與SPACE X創辦人馬斯克。（圖/美聯社）

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 2018年2月6日

馬斯克的情感生活，也正如他造夢的瘋狂行徑一般，非常地精彩。與元配妻子、加拿大名作家賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）有過8年的婚姻；離婚後，他很快地與英國性感女星泰露拉·萊莉（Talulah Riley）陷入愛河，拍拖兩年後，於蘇格蘭多諾赫大教堂（Dornoch Cathedral）結為夫妻，但兩人的第一段婚姻僅維持了2年。但分開一年後，兩人竟然又復合，只可惜破鏡難再重圓，兩人最終在2016年透過法院訴請離婚，傳聞萊莉因婚前協議，獲得了約5億台幣的「分手費」。

特斯拉創辦人馬斯克（圖右）和他前妻、美國性感女星泰露拉·萊莉（圖左）。（達志影像/Shutterstock）

Talulah Riley（@talulahrm）分享的貼文 於 PDT 2013 年 5月 月 4 日 10:52 上午 張貼

與萊莉分開後，馬斯克於去年（2017）初被發現，愛上強尼·戴普（Johnny Depp）前妻的名模安柏·赫德（Amber Heard），兩人更共同出遊澳洲，並在透過社群媒體公開秀恩愛的合影。當時側過臉的馬斯克，右臉頰上還印有明顯地紅唇印，羨煞不少粉絲與網友。但諷刺的是，這段戀情似乎也隨激情消逝而中止。

特斯拉創辦人馬斯克（圖右）與名模女友安柏（圖左）公開在推特放閃。（圖/安柏赫德推特）

一向狂言狂語的馬斯克，對於地球和人類未來的發展，有著自己一套想法。他認為，為防範人類某天愚蠢地拿核子武器發動第三次世界大戰（World War III），我們應該盡早前往「殖民」（colonise）與遷移火星生活。「如果真有那天，我們必須確保人類文明能保存在地球之外，並在地球陷入黑暗時代時，返回地球重建文明。」

雖然是名科技發明家，但馬斯克多次在演說中提醒眾人，「人工智慧（artificial intelligence）比核武更可怕」，不加約束和管制地發展運用人工智慧，絕對會成為威脅人類文明的一大問題。如果人類持續在各領域使用最大限度的人工智慧，能自我學習和成長的「它們」恐將取得最終主導權，那將會非常非常地糟糕。

(中時電子報)