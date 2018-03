詹姆仕布朗特開唱前先到101打卡 嘴甜說：想念歌迷聲音

2018年04月01日 00:46 中時 徐桐炘

詹姆仕布朗特演唱完〈You’re Beautiful〉,用中文和粉絲說謝謝。(郭木攝影)

英國歌手「上尉詩人」詹姆仕布朗特(James Blunt)時隔7年第三度來台會粉絲,31日晚間8點準時在Att Show Box開唱,近千名粉絲捧場,他表示會第三次訪台,是因為台灣粉絲非常特別又熱情,「感謝你們讓我再次來台。」今晚還在演唱前到台北101打卡,前晚則享用許多美食,他搞笑的說:「很多海鮮,但講不出具體名稱。」

詹姆仕布朗特飆唱20首曲子,包括〈Carry You Home〉、〈Goodbye My Lover〉、〈1973〉,唱到〈Wisemen〉還把歌詞「你現在在哪裡」(Where are you now?)改成「我現在在哪裡」(Where am I now?)並向台粉喊話:「台北你好!我很高興能再來這個美好的國家,回到這裡是因為你們,想聽聽你們美妙的聲音。」

演唱成名曲〈You’re Beautiful〉時,更是全體大合唱,詹姆仕布朗特以依然迷人的嗓音讓台下歌迷陶醉不已。但被問到在全球巡演,如今走到亞洲第四站,原本家人還陪著走行程,現在都已經回英國,難道不會想家?他表示:「因為我喜歡旅行,所以剛好選對工作。」過去投身軍旅,生活在科索沃,如今則享受工作時邊旅行。

詹姆仕布朗特昨晚還演唱和紅髮艾德(Ed Sheeran)共同創作的〈Make Me Better〉,去年也和共和世代(OneRepublic)的主唱Ryan Tedder合作,他表示:「想要持續挑戰自己,做不一樣的嘗試。」此行來台待3天2夜,將於明天前往廣州場,班機未公開。

(中時)