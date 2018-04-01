詹姆仕布朗特開唱前先到101打卡 嘴甜說：想念歌迷聲音

詹姆仕布朗特溫柔嗓音吸引近千名歌迷買票進場。（郭木攝影）

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詹姆仕布朗特演唱完〈You’re Beautiful〉，用中文和粉絲說謝謝。（郭木攝影）

英國歌手「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）時隔7年第三度來台會粉絲，31日晚間8點準時在Att Show Box開唱，近千名粉絲捧場，他表示會第三次訪台，是因為台灣粉絲非常特別又熱情，「感謝你們讓我再次來台。」今晚還在演唱前到台北101打卡，前晚則享用許多美食，他搞笑的說：「很多海鮮，但講不出具體名稱。」

詹姆仕布朗特飆唱20首曲子，包括〈Carry You Home〉、〈Goodbye My Lover〉、〈1973〉，唱到〈Wisemen〉還把歌詞「你現在在哪裡」（Where are you now？）改成「我現在在哪裡」（Where am I now？）並向台粉喊話：「台北你好！我很高興能再來這個美好的國家，回到這裡是因為你們，想聽聽你們美妙的聲音。」

演唱成名曲〈You’re Beautiful〉時，更是全體大合唱，詹姆仕布朗特以依然迷人的嗓音讓台下歌迷陶醉不已。但被問到在全球巡演，如今走到亞洲第四站，原本家人還陪著走行程，現在都已經回英國，難道不會想家？他表示：「因為我喜歡旅行，所以剛好選對工作。」過去投身軍旅，生活在科索沃，如今則享受工作時邊旅行。

詹姆仕布朗特昨晚還演唱和紅髮艾德（Ed Sheeran）共同創作的〈Make Me Better〉，去年也和共和世代（OneRepublic）的主唱Ryan Tedder合作，他表示：「想要持續挑戰自己，做不一樣的嘗試。」此行來台待3天2夜，將於明天前往廣州場，班機未公開。

(中時)

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