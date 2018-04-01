《太極旗》韓導演點名桂綸鎂 讚范冰冰「學霸級演員」

2018年04月01日 03:53 中時 徐桐炘

撼動韓國影壇歷史巨擘姜帝圭首次訪高雄，受高雄市電影館所邀，3月31日以編劇及導演的身份訪台，提到喜愛的國片《女朋友。男朋友》，他盛讚片中兩男一女複雜且深厚的情感，佐證著台灣的學運與歷史，是他過目難忘的電影劇情。而桂綸鎂在片中青春叛逆的形象、甚至一幕小鎂在國王遊戲中畫上瘋狂的小丑妝，讓姜帝圭覺得小鎂既「真摯又可愛」，是他想合作的台灣女演員首選。

姜帝圭也特別點名王大陸，只因《我的少女時代》中王大陸的霸道卻溫柔的守候和帥氣不羈的外表讓他印象深刻。席間姜帝圭更主動提起在合作過的華語演員，范冰冰讓他留下極深刻印象，在跨國製作的《登陸之日》，她卸下亮麗外表，飾演因戰爭而家破人亡的中國游擊隊狙擊手，他表示范冰冰對於戰爭場面的拍攝不以為苦，現場迸發出的演技讓他不自覺在攝影機後面叫好，他更盛讚她更是個不可多得的認真「學霸級演員」。

他還提到韓國不只有《我只是個計程車司機》「光州事件」，改變影史的則是名稱搞笑但背後有重大意義的「光頭運動」，光州事件後韓國政經跌到谷底，韓國電影工業花10年復甦，卻因1998年好萊塢以優渥策略誘使政府開放外國電影配額，姜帝圭感覺「韓國電影就要死了」，當時便以激烈的行動，並夥同韓國電影知名導演林權澤等人，在1999年發起的「光頭運動」，剃光頭在市政府前抗議，迫使政府改變放棄開放電影配額，之後上映的《魚》才能夠帶動韓國電影產業。

集編劇、導演於一身的姜帝圭善於在戰爭議題下描繪人性情感，第二部電影作品《魚》，不但被視為開創韓國電影文藝復興先河的鉅作，更影響無數韓國電影人。《魚》中比擬好萊塢的視覺效果轟動韓國，點燃韓國民眾對國片的熱情，1999年創下660萬觀影人次，超越《鐵達尼號》在韓票房。2004年推出的《太極旗－生死兄弟》，更為韓國電影開創大場面戰爭類型片的格局，為韓國電影史上數一數二的高成本製作，突破千萬觀影人次。

(中時)