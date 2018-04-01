2018年04月01日 04:01 中時 徐桐炘

好萊塢靈媒泰勒亨利逐漸走紅。（杰德影音提供）

現年僅22歲的清秀小鮮肉泰勒亨利（Tyler Henry），憑著自身的靈異體質，已在好萊塢中成為眾家名人爭相拜訪對象。由美國娛樂龍頭「E!好萊塢流行娛樂頻道」製作的談話性質通靈節目《好萊塢靈媒》全新一季的節目拍攝中，最令人驚喜的非流行音樂之王麥可傑克森（Michael Jackson）捎來的信息莫屬。

麥可死因曝光！靈媒感應他盼與王子神秘合作曲見世

泰勒亨利在為拉托亞傑克森·（La Toya Jackson）進行通靈聯繫時，意外與麥可傑克森搭上線，泰勒透露：「當麥可來到時，我原以為他會是月球漫步般，如巨星似的出場。但實際感應卻跟一般人沒兩樣，就是一位弟弟前來和姐姐談話…他非常的溫柔且低調。」而訪談中也會對麥可的確切死因提供更多線索，將有更多事情發生的先後順序被驗證。

另外，本次通靈更聊到另一位已逝巨星的消息，根據英國《鏡報》報導，麥可生前雖與傳奇歌手王子（Prince）之間有不合傳聞，但在本次通靈中泰勒表示：「麥可提到在生前最後曾和王子一同錄音，但遺憾的是，錄音帶目前被鎖在一處私人地下室中。但麥可對兩人的合作非常滿意，他很希望這首音樂能被世人聽見。」整場訪談後，拉托亞熱淚盈眶，感謝泰勒對眾多謎團的解惑，而本集將於本季最後特別播出。

(中時)