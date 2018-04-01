《終極殺陣》睽違11年上大銀幕 主角爆紅大頭症進警局遭換角

片中搞笑對白貼合時事。（海樂影業）

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原班人馬搞笑局長升格變市長。（海樂影業）

睽違11年推出的新作《終極殺陣5》，由大導演盧貝松繼續擔任此系列的監製，但預告曝光後，眼尖網友發現司機換人了，變成帥氣光頭猛男，大喊：「莫非開快車的都要是光頭嗎?」盧貝松表示，找回原班人馬有其難處，當年演出丹尼爾的沙米納西利，在演出四集電影後，因為爆紅而大頭症，並被指控傷害、企圖謀殺、種族歧視等罪嫌，頻繁進出警局與法院，更被處以有期徒刑9個月，從此淡出演藝圈。

經過多方考量，製作團隊決定啟用新演員，在故事上則做了小調整。改由丹尼爾的侄子來出任務，這侄子繼承叔叔計程車事業，但卻少根筋；說話更是犀利跟上時事；「不管前世是仙女還是黑道，這輩子只為飆車而生!」碰上風頭過盛被降轉的警察，南轅北轍的兩人，撞出不少笑果火花。電影由法蘭克葛斯湯彼導演並演出，帥氣的外型被稱為年輕版「法國馮迪索」。

當年擔任局長的伯納爾則仍然在新電影中出現，從當年的局長一路高升，成為馬賽市市長，繼續擔綱片中的笑料首腦；警員艾米連與丹尼爾則成為馬賽人的傳奇故事，導演巧妙把過往四集融合在片中，更與侄子現聲對話。導演說：「第五集是開創也是延續，保留與之前電影的關係，或許在未來所有演員都能再度同框！」

電影講述警察席凡因為鋒頭過盛得罪長官，從警署被轉調到馬賽小警局，負責追查惡名昭彰的義大利法拉利劫盜團。喜歡亂開飛車的計程車司機艾迪也來湊一咖，而艾迪正是大名鼎鼎飛車王丹尼爾的侄子…。該片4月12日全台上映。

(中時)

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