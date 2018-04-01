中國銀行惠台 首招在陸台生 陸委會深夜打臉

2018年04月01日 02:34 中時電子報 高德順

對岸金融業者對台灣人才招手，中國銀行上海、江蘇等五家分行將招聘在大陸就讀的台灣應屆畢業生，有別於以往在陸台生只能進外商銀行服務，這項政策相當具有指標性意義，預料有意在大陸發展的台灣青年將躍躍欲試。不過，陸委會昨(31日)深夜發聲明，明確禁止。原因是中國銀行由大陸官方持有絕大部份股份，屬於台人禁止任職或為其成員的大陸黨政軍機關（構）、團體。

北京人民政府台灣事務辦公室微信公眾號「京采台灣」日前發文指出，中國銀行發布春季招募公告，上海、江蘇、福建、深圳、蘇州的5家分行，將招收在大陸就讀的應屆畢業台灣學生，而且不限定金融專業，約4月中開始面試，5月中發錄取通知，最快7月入職，但沒有提到薪資水準與至於實際招聘名額。中國銀行在去年6月，就透過台北分行對台灣大學生釋放出60個赴中國實習名額，還提供機票、住宿等，今年則是首度直接針對在陸台生招手。

陸委會深夜則以中國銀行由大陸官方持有絕大部份股份為由，明確禁止，強調政府相關機關將持續了解相關情形，如具體個案事實有涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作或有妨害國家安全或利益之虞等原則，則應認定有違兩岸條例第33條規定。陸委會指出，國人赴大陸就業，若不涉及違法，尚屬人民工作權及就業選擇範疇，但提醒有意在中國大陸就業的國人，應遵守並符合相關規定，以免遭裁罰。

(中時電子報)