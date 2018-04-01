4月1日三報頭條要聞

2018年04月01日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

美俄亥俄州立大學（OSU）30日宣布，台灣抗癌藥物專家、中研院生物化學所前所長陳慶士，經OSU調查認定8篇論文造假，已辭OSU癌症治療研究中心講座教授、藥學院醫藥化學教授等職。中研院學術諮詢總會執秘孫以瀚坦言，該案是中研院有史以來最嚴重一次學術倫理爭議。面對這場最嚴重的學術風暴，陳慶士在發給借調任職的中醫大一封公開信上表示，盼勿讓此事件傷害台灣學術聲譽。

位於歐洲巴爾幹半島的馬其頓共和國，給予我國免簽證待遇，原訂今天零時終止，外交部老早啟動談判，盼馬其頓延長我免簽證待遇，但對方態度消極，外交部心急如焚，就怕少一個免簽國家。所幸前天傍晚，外交部終於收到馬其頓通知，繼續給予我免簽1年，部內官員總算鬆一口氣，最後有驚無險延續馬其頓的免簽證待遇。

民進黨中央在台北市長一役始終不願推派人選，有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮昨天召開記者會，炮轟民進黨祕書長洪耀福是投降主義，更直批前陣子的黨內初選搞得黨內分崩離析，「他（洪耀福）不只不會帶兵，更是在帶衰民進黨。」

◎工商時報

2017年上市櫃公司獲利突破2兆大關再創歷史新高，各大法人機構也開始新一季度的持股大體檢；其中，去年全年毛利率、ROE(股東權益報酬率)、稅後盈餘年增率及第四季獲利年增率「四率齊揚」股，搭配法人提前卡位做後盾，包括旺宏、潤泰全及嘉晶等13檔，成為外資、壽險等長線買盤聚焦股。

行政院長賴清德30日在立法院答詢時表示，電價上漲無關非核家園，被外界批評根本是硬拗。我們暫且不論這種不合邏輯的口水治國說法，並實事求是的檢視，本月中下旬和能源政策相關的兩件事情。其一是賴揆在3月18日於視察林口電廠後，所提出的「能源轉型三策略」，其二則是環保署針對中油在桃園觀塘的第三天然氣接收站，在3月23日所召開的專家會議被要求補件說明。基於2025非核家園的政策時程，能源轉型策略和永續能源供應，都在今年面臨嚴峻的考驗。

總統蔡英文昨（31）日宣示，政府將以提振內需做為今年拚經濟的主軸，振內需也將成為今年經濟成長的重要動能、新火車頭。至於提振內需的具體作法上，她力推前瞻、5+2創新產業、能源轉型、都更條例、長照2.0等五大藥方。

◎旺報

獨角獸火速出柙！在大陸力爭獨角獸在A股IPO上市，留住下一個「BAT」下，大陸國務院上月底火速批准創新企業上市方案，預計6月啟動，除BATJN——百度、阿里、騰訊、京東和網易等五大科技天王有望拔頭籌，符合發行CDR條件回歸A股外，符合上市獨角獸近30家，總估值人民幣約2.7兆人民幣。

大陸國務院以超越市場預期的速度批准開展中國存託憑證（CDR）的試點，就政策高度及影響層面而言，其意義十分重大，此舉不僅意味著海外中概股回歸A股市場的通道已然開啟，更重要的是，一場規模高達5千億美元的獨角獸市場也將因此啟動，對於亟欲做大大陸資本市場格局，進而比肩華爾街股市的大陸中央而言，CDR時代的登場絕對是關鍵一步。

大陸火速批准獨角獸回歸A股上市試點方案，大陸一批獨角獸即將出柙，前金管會主委、立委曾銘宗接受《旺報》專訪表示，鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴大陸上市，是台灣資本市場分水嶺，後續會有更多台灣上市公司的子公司或孫公司等跟進，「磁吸效應的結果不止台灣資本市場空洞化，企業跑了、人才就跑了，到時台灣要怎麼辦？」

(中時電子報)