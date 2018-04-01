陸客不來業績嚴重下滑 台灣牛軋糖轉賣到俄羅斯

「陸客減少，自己參展拚商機！」萬里晴食品總經理吳炎山（中）說，在日月潭設的牛軋糖專賣店生掉一半，改跑國外商展，日前在莫斯科參加俄羅斯國際食品展大受歡迎。（盧金足翻攝）

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研發很多口味的牛軋糖，萬里晴食品總經理吳炎山說「連老外也瘋吃牛軋糖！」（盧金足攝）
萬里晴食品總經理吳炎山去年賣了30萬顆牛軋糖，疊起來總高度超過30棟101大樓，現在陸客減少，自己到國外走出自己的路。（盧金足攝）

陸客減少，不能坐以待「幣」，牛軋糖產業自力救濟，到國外拚市場，從台中牌升級為國際牌！萬里晴食品總經理吳炎山說，他在日月潭設一鄉一特產牛軋糖專賣店，生意少一半，自己乾脆跑國外商展，找國外下單，從日本到韓國，最近跑到莫斯科參加俄羅斯國際食品展，「全場2000多攤，只有我1攤台灣人！」台灣牛軋糖征服俄羅斯，馬上拿到大單。

「算一算我去年銷售近30萬顆牛軋糖，如果疊起來的總高度，超過30棟台北101大樓了！」吳炎山說，牛軋糖傳統口味，還生產抹茶、蔓越莓、咖啡、杏仁，透露研發草莓和芒果口味的牛軋糖快要上市，還有一款研究中的玫瑰牛軋糖，也是祕密武器。

台中的太陽餅和鳳梨酥，以前陸客路過台中是一箱一箱搬上遊覽車，吳炎山另闢市場生產牛軋糖，但本來在日月潭鎖定陸客的專賣店業績嚴重下滑，「店是繼續開，但等不到陸客，我要跑出去找客人！」

「連老外也瘋吃牛軋糖！」吳炎山說，牛軋糖搬運方便不怕壓碎，大眾接受度高的甜點零嘴，他常跟著台中市府、經發局和工策會等單位去國外參展，今年2月參加俄羅斯國際食品展，2000多個來自全球的廠商，「只有我萬里晴這一家是台商！」

他說，市場調查俄羅斯的牛軋糖，以西班牙、義大利居多，但價位偏高，口感輸台灣，所以當他介紹台灣牛軋糖時，來試吃的人大排長龍，馬上獲得大量訂單，他和兒子忙不過來，但總比在台灣等陸客好，自己的商機自己開發！

(中時)

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