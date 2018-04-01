若往後20年內都是民進黨執政 網嘆台灣會變...

2018年04月01日 08:20 中時電子報 謝雅柔

民進黨上任以來，支持度持續下跌，許多人憂心會對未來選舉造成重大影響。有網友問及，若往後20年都是由民進黨執政，台灣會是個什麼樣子的地方，該文引發諸多網友回應。其中有名網友感嘆，台灣會變成有一個最會溝通的政府，「把拒馬愈建愈高」。

台灣民意基金會上月19日公布最新民調，民眾對於總統蔡英文職務的不贊同率是 47.1%，贊同率是33.5%，兩者差距13.6%，這暗示著一個新的執政困境已經形成。對於蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現，民調顯示，有三成三的人滿意，但有五成七不滿意。

有網友在PTT發文問及「往後20年內都是民進黨執政，你認為...」並表示若往後20年都是由民進黨執政，這20年內要會如何渡過？20年後，台灣將會是個什麼樣的地方呢？

該文章引來網友熱烈討論，並表示「我唯一想到的就是對政治絕望」、「dpp在這20年用現在抹黑柯p的方法把所有敵人全部抹黑抹紅，用對管的方法把所有重要位置拿下，把所有非dpp的人才鬥走，於是大量的人才出走，台灣淪落到被一堆國家抄車」、「二十年後台灣就弱到不行阿」、「民主國家執政二十年代表人民怠惰，政黨執政不可能不腐化」。

此外，有網友指出，若民進黨執政20年，台灣會變成有一個最會溝通的政府，只是把拒馬愈建愈高。以前國民黨做的都不行，後來大家才知道，不是國民黨做的不對，而是「不能讓你做，只能讓我做」。也有網友認為民進黨如果長期執政無法被換掉，表示民進黨掌握黨政軍警、檢調、司法、媒體，整個國家機器完全被民進黨控制，從政的人會出現西瓜效應。若要玩政治，基本上就要進民進黨，沒有其他選擇，會有一些反對勢力，但是成不了氣候，無法去威脅民進黨。該網友說退回老蔣時代是不至於，但基本上就是把1975-1990那一段再演一次。

(中時電子報)