影》一朗44歲還是活龍 沒收全壘打還跑出首安

2018年04月01日 08:23 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

It's like he never left. pic.twitter.com/nyfT0UhO4L — Mariners (@Mariners) 2018年3月31日

不少人看衰鈴木一朗今年回鍋水手，但44歲的「朗神」再次證明自己還是一尾活龍，3局上他在左外野牆邊掌握絕佳的起跳時間，美技沒收了印地安人J.拉米瑞茲（ Jose Ramirez）的全壘打，替水手救回1分。

儘管水手最終仍以5比6不敵印地安人，但一朗這個寶刀未老的美技，至少讓他們保住此役爭勝機會，畢竟先發左投帕克斯頓（James Paxton）首局已挨了阿隆索（Yonder Alonso）的滿貫炮，可禁不起更多炮轟。

鈴木一朗以速度跑出本季首安。（美聯社）

一朗過去11個半季效力水手期間，幾乎是不動的右外野手，偶爾客串中外野，拿下10座金手套也10度入選明星賽。這次回鍋水手，卻是因為加梅爾（Ben Gamel）3月初在春訓拉傷右腹斜肌，緊急簽下朗神來頂左外野。

一朗此役除了美技守備，進攻上也證明他寶刀未老，3局下「跑出」內野安打，本季安打開張，7局下又擊出大聯盟生涯第3082安，超越名人堂球星安森（Cap Anson），獨居史上第21位。

(中時電子報)