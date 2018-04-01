學者胡祖慶：柯文哲有望成為「台灣馬克宏」

圖為台北市長柯文哲。(本報系資料照)

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中時電子報

2018年台北市長選舉將至，現任市長柯文哲挾著主辦世大運的高人氣，民調始終位居第一，氣勢壓過藍綠參選人。對此，東海大學政治系主任胡祖慶表示，柯文哲「兩岸一家親」的論述，獲得超越地區的擁戴，他的影響力將成為2020年總統大選之重要變數，甚至有可能成為台灣的馬克宏（現任法國總統）。

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第十二屆兩岸和平論壇近日在台中登場，胡祖慶出席活動並以「柯文哲因素對台灣處理兩岸關係的影響」為題進行演講。他說，目前民進黨支持度持續滑落，但是國民黨也不見起色，在藍綠小輸小贏態勢下，「白色風暴」柯文哲尤其引人關注。

胡祖慶指出，柯文哲不僅民調領先，「好感度」更超越藍綠領導人，影響力擴及兩岸關係領域，不可小覷。

胡祖慶提出兩點分析，其一，藍綠兩黨不見起色，可能走向政黨解組，如此無論柯文哲是否連任市長，都會對2020年總統大選有所影響，也就是說柯具有成為「台灣馬克宏」的條件；其二，柯文哲若真的借殼上市（組黨），最直接衝擊的是民進黨，但由於柯的支持基礎來自綠營選民，這讓他接受九二共識的可能性降低，未來仍會持續尋找替代共識。

胡祖慶強調，柯文哲的論述具有全台影響力，也獲得大陸認可，但是若想藍綠通吃，進而成為「台灣馬克宏」，還有一段路要走。

法國的現任總統馬克宏是政治黑馬，他在2017年帶領仍算不上政黨的小團體取得總統大位，並改組成「共和前進黨」，之後又提名政治素人，在國會大選中獲得過半席次。馬克宏的創舉使他成為政壇典範，究其崛起的原因，擅於用網路社群與操作合縱連橫是重要關鍵。

(中時電子報)

文章來源：東海大學胡祖慶：柯P可能成為台灣馬克宏

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