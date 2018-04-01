愚人節別亂捉弄這5個星座 惹到他們會後悔

2018年04月01日 09:06 中時電子報 林郁庭

許多人在愚人節總是要應景一下，對周遭親朋好友施以自以為幽默的玩笑，不過，要是你對這些人開玩笑太過頭的話，小心踢到鐵板的反而會是自己呀！根據流行網站《JUKSY》報導，星座專家澤誼列出了5個「不要跟他們開玩笑！被開玩笑會森七七的星座」。

一、 巨蟹座：玻璃心碎滿地

巨蟹座是一個蠻膽小容易恐懼的星座，這個星座的人就是天生帶著恐懼的防衛心在過日子，要是還敢開他玩笑，刺破他那薄的要命的玻璃心，真的是不要命耶！

二、處女座：小心被記恨

處女座是一個全世界公認龜毛很有自己主張的一個星座，會覺得別人的開玩笑是在捉弄他們，根本不覺得好玩或有趣。或許他們當下並不會表現出來真的很生氣，可是他們卻會一直鑽牛角尖，覺得對方是不是「別有心思」，很難真的相信「只是在開玩笑」，甚至還會記恨一輩子。

三、金牛座：先調查清楚他的習性再說

其實還挺可以對金牛座的人開點玩笑的，但是絕對不能去挑戰他們內心有一塊很重視的東西，舉例要是對愛吃的金牛座的食物中加了他最恨的香菜或醋，會讓平日溫吞的金牛座立刻變暴力，發狠亂打一頓都有可能，這簡執是是一個自殺的行動。因此，只建議對金牛座夠熟悉才去開玩笑喔！

四、摩羯座：別趁他忙的時候弄他

雖然能對摩羯座開玩笑，但他們的地雷卻也蠻多的，可能一不小心就會踩到了！給大家一個摩羯座開玩笑的指南，那就是千萬別在他們忙的時候弄他，只能趁他們閒閒沒事做的時候再開玩笑了。

五、天蠍座：天生沒有幽默感

對天蠍座不好開玩笑的原因是因為他們就是一個天生沒有幽默感的人，不僅覺得不好笑，多半還會冷冷的看你一眼，頓時讓你覺得自己的打趣蠢到極點了！跟天蠍座開玩笑總是會先傷了自己的心啊！快去找射手座開玩笑，還有趣的多呢。

(中時電子報)