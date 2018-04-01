以數學原理進行藝術創作 教育部推數學實作課程

2018年04月01日 09:34 中時 林志成

12年國教課綱上路後，數學教學將會有所轉變！教育部表示，台東女中讓學生參與規畫數學課，在校內集合場上製作放大版的愛心圖形，和傳統不同的是結合了數學原理來進行藝術創作，學生從做中學，讓學習歷程變得更有趣。

台東女中數學老師林志全為了讓學生瞭解數學怎麼應用，帶領學生花費一周製作愛心圖形，總共使用約70捲紅色尼龍繩，最後展現寬約27公尺、長約25公尺的巨型愛心圖形。製作過程中不巧遇上了寒流，但學生還是每天到學校報到，熱情不減。

參與活動的學生巫品瑩也表示，過去在紙上操作幾何圖形，可以依照比例調整、繪製較精準；此次將圖形「放大」，難度倍增，必須調整間距、考驗應變能力，完工後非常有成就感。「把數學應用在生活中相當有趣！」另一參加學生鍾沛純說，大家一起努力參與一件事情，讓製作過程更有意義，也讓彼此留下了很棒的回憶。

林志全說，過去在數學專題課時，若單純的只是上課，多只會讓學生學習到運用數學解決問題，但帶領學生結合數學知識進行藝術創作，無形中也培養了人類感知模型的素養，因此，他念頭一閃，就決定讓學生將紙上用線條操作愛心圖形，製作放大版圖形。

今年學測結束後，他召集學生籌畫整個活動，從選定材料、場地測量和計算、經費評估、進行程序，各種細節皆由學生操刀。林志全指出，愛心圖形並不是四四方方的，但是透過一條條的直線，一樣能夠把這樣曲線呈現出來，並且有不同的美感，希望讓學生從中學習到如何解決問題，並願意嘗試運用數學原理協助藝術創作。

教育部強調，12年國教課綱強調素養導向教學，台東女中已在數學領域作了示範，未來希望所有課程都以學生為學習主題，建立互動、自發、共好的學習模式，並培養學生能運用知識來解決問題。

(中時)