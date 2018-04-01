蔡英文vs陳水扁 游梓翔揭台灣民主最大的笑話

2018年04月01日 10:03 中時電子報 謝雅柔

前總統陳水扁日前透過「新勇哥物語」爆料，稱台北市長柯文哲夫婦已和蔡英文總統在官邸談好2018要合作。蔡英文被問及此事，則放了重話表示「對陳前總統保外就醫，不是件好事」。對此，世新大學傳播學院院長游梓翔直言，這場無法無天的「英勇對決」真是台灣民主的大笑話。

陳水扁近日頻頻透過LINE群組「新勇哥物語」爆料，讓蔡總統說「這對保外就醫不是件好事」。扁昨又再度發布「新勇哥物語」，以第三人稱「勇哥」名義說，蔡英文曾親口向AIT前主席司徒文說「扁被關押對民進黨也有好處」；因此，蔡英文談話的意思不就是說，「再把阿扁關押對民進黨才有好處?」文中，扁還不時透過「勇哥」酸溜溜地說「總統英明！」甚至還透過「勇弟」名義說，「勇哥你怎麼怕成這樣？要不要去看精神科醫生？」整篇文章酸蔡意味濃厚。

對此，游梓翔在臉書發文指出，陳水扁的保外就醫是台中監獄准的，中監上面是法務部，法務部上面是行政院，行政院上面才是總統。他說蔡英文等於跳過了中監，跳過了老是以「尊重中監決定」四兩撥千斤的法務部長邱太三，跳過了曾經說過「阿扁明顯未受公平審判」的行政院長賴清德，直接評論中監主管事項，而且直接評論了個案。「這樣的蔡英文，就算證明了『有天』，也是『無法』了」。

「蔡英文唯一適合說話的是特赦」。游梓翔認為，保外就醫事項中監還沒說話、邱太三還沒說話、賴清德還沒說話，總統怎能評論？柯建銘也該出個聲，這難道不是「以總統身分操作司法」？馬英九是為了打擊司法關說，而蔡英文只是為了讓「勇哥」閉嘴。游說扁幫兒子站台，違反中監四不原則是一回事，但「新勇哥物語」是違反什麼呢？

游梓翔說若大家早就認為陳水扁「保外就醫」條件根本不存在，那就早早依法讓他回監，在他「無天」爆料時言語恐嚇，用「無法」對付「無天」，而這「無法無天」全在公眾面前上演，這場無法無天的「英勇對決」真是台灣民主的大笑話。

(中時電子報)