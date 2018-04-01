華格納拚亞運 點名兩大WCBA旅外女將

2018年04月01日 10:01 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

黃品蓁(左)上季WCBA披新疆天山女籃戰袍。(資料照,新華社)

去年台北世大運率領女籃奪銅，美籍教頭華格納((Albert Kenyon Wagner)除了鎖定196公分的華裔美籍包喜樂，也點名兩位在WCBA拚戰好手彭詩晴、黃品蓁。

4年一度亞運8月印尼雅加達登場，儘管在世大運奪銅，但華格納認為亞運將面臨更大考驗，「尤其南韓、日本和中國大陸速度更快、也兼具高度，勢必需要更多年輕速度好手。」

華格納WSBL例行賽不時在場邊關注各隊好手，還不忘關心旅外女將，盼讓彭詩晴、黃品蓁繼2015年中國武漢女籃亞錦賽後再度攜手合作。

彭詩晴在中國大陸有「彭庫里」(Stephen Curry)之稱，上季效力「籃球博士」鄭志龍執掌兵符的上海女籃，一路殺進四強，彭詩晴上季場均11.4分、2.7助攻、3.7籃板。黃品蓁上季則披新疆戰袍同樣闖進季後賽，場均11分、2.1助攻。

幾位台北世大運女籃好手也都在華格納的口袋名單，年僅20歲、本季初闖WSBL的彭曉彤則讓華格納驚艷，「她擁有控衛的天分，能夠感知比賽，儘管經驗尚未成熟，但未來令人期待。」

中國大陸早在2月就公布16人國家隊集訓名單，由WCBA冠軍隊北京女籃教練許利民督軍，球員高頌、邵婷、劉佳岑、吳迪、武桐桐、沈怡、黃思靜、王麗麗、孫夢然、潘臻琦、王雪朦、李夢、金佳寶、韓旭以及年僅19歲201公分「天才少女」李月汝。

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