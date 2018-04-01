台灣年輕人薪水注定終生低於上一世代？她花300元過3周

夢想是什麼？對於現在青年一代來說，有人甘願被雇主壓榨，就為了多賺點錢。(本報系資料照)

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中時電子報

台灣低薪問題成為青年一代共同悲鳴，根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）研究報告指出，儘管現今青年擁有更好的物質生活與教育機會，但想要找到好工作、領高薪，相比上一世代卻是難上加難。而在台灣，當中不乏有人窮到300元要活過3周。

魯蛇、厭世、好悶、只想耍廢，是時下年輕一代的黑色幽默用語，突顯出現在青年的無奈。最新「天下雜誌」一期探討「千禧世代（現年18歲到38歲）」問題，指出全球青年正共同面臨「悶」困境，勞動條件惡化、愈工作竟然愈窮，努力不再一定有回報。

根據2017年瑞士信貸銀行（Credit Suisse）調查，千禧世代與上一世代相比，不只薪資、房產和其他生活條件層面都較差，財富出現極度集中情況，70%成年人擁有的資產不到1萬美元（新台幣約28萬9855元）。另WPP集團凱度市場調查發現，台灣有2.3成的年輕人對未來財務狀況感到悲觀。

最有感的世代差異除了從早期定存利率8、9%銳減剩不到1%，新世代工作者壓力漸增同樣面臨著更劇烈競爭，台灣青年就業不穩定比例長年高於全台平均；且一旦陷入非典型勞動型態，就可能陷入不穩定的工作、收入惡性循環。

其中有青年上班族在大學就讀期間就是打工族，辦理學貸後仍必須負擔其他生活費用，曾窮到只有300元要過3周，麵條拌醬油、醋跟糖就是最省錢的一餐；畢業就業後月領3萬薪水，想要存錢還得額外兼職，工作一整周不休息對她來說已是家常便飯。

(中時電子報)

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