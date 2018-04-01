NBA》沒厄文更強！塞爾提克壓垮暴龍6連勝

2018年04月01日 10:09 中時電子報 黃及人

儘管明星主控厄文續因膝蓋手術缺陣，塞爾提克反而更強大了！東區前兩強1日在波士頓交手，塞爾提克憑藉3人得分破20的平均火力，終場110比99轟垮暴龍，6連勝到手，更拉近與暴龍之間勝差到2場，爭搶東區龍頭仍有希望。

場上互有領先僵局直到最後關頭才告打破，塞爾提克靠著荷福德「三分打」，帶出一波10比0強攻，羅瑞雖替暴龍投進三分球止血，可惜接下來整個攻守節奏都被綠衫軍搶走，就算馬可斯莫里斯讀秒階段被趕出場也改變不了結局。

塞爾提克本季目前遭遇暴龍，取得2勝1敗領先優勢，兩隊將於5日在多倫多進行本季例行賽最後1次交手，屆時應可敲定到底東區龍頭誰屬，只是比起火箭早已鎖定西區龍頭席位，看來東區龍頭之爭，還要多等一段時間才見分曉。

就算最後10秒莫名其妙因為怒罵裁判而被驅逐出場，莫里斯仍替塞爾提克攻下全隊最高25分，另有9籃板、3助攻，塔圖也有24分、6籃板及4助攻，洛席爾21分、7助攻；暴龍則以迪羅薩31分、7助攻與7籃板表現最佳。

也因暴龍今天吞敗，等同護送火箭隊史首次搶下聯盟第1席位，代表火箭將在今年季後賽擁有所有主場優勢，火箭總教練丹托尼的最後目標達成，接下來可以好好輪休更多主力了。

(中時電子報)