台師大生英文爛？宿舍公告「僅允許同性戀會客」引爭議

台師大學七宿舍公告，關於交誼廳的會客，英文寫著「And only allow homosexual」（僅允許同性戀），引發軒然大波。實際上是學生寫錯了。（摘取自靠北‧師大臉書網頁）

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台師大學生英文這麼爛？最近「靠北‧師大」臉書網頁貼出一個台師大學七宿舍的公告，關於交誼廳的會客，英文寫著「And only allow homosexual」（僅允許同性戀），引發軒然大波。台師大主秘林安邦表示，學生承認寫錯了，學校已請他們將這個公告撤下。

這個公告同時有中文、英文兩個版本，中文寫著「會客時間於每日中午12時至17時，請各位住宿生，按照規定到櫃台申請會客，並且只限同性訪客會客」。不過在旁邊的英文公告上，將「並且只限同性訪客會客」翻成「And only allow homosexual」（僅允許同性戀會客），出糗了。

台師大主秘林安邦表示，台師大學生宿舍是由學生自治，他們自組住宿委員會，以管理宿舍。學七宿舍雖有住外籍生，但仍以本國籍學生居多，那個宿舍公告也是住宿委員會學生所張貼。

「看到那個英文公告，我也嚇一跳，怎麼跟真正要表達的意思差那麼多！」林安邦表示，住宿委員會原本的意思是「交誼廳內限同性訪客」、「男生不要跑到女生宿舍去」、「女生不要跑到男生宿舍去」，但英文公告卻呈現出「僅允許同性戀會客」，實在差太遠了。

林安邦說，住宿委員會做的決定只要不違反政府或學校的規定就可以，因此學七宿舍希望交誼廳內僅限同性會客，學校予以尊重。但對於這份出了差錯的英文公告，學校已請住宿委員會撤下來，調整正確後再重新公告。

(中時)

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