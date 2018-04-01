圖輯》長眠西敏寺 500親友劍橋送霍金最後一程

霍金的靈柩抵達教堂。(圖/美聯社)

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中時電子報
雖然葬禮不對外開放，但是仍吸引大批民眾抵達教堂外致意。(圖/美聯社)
霍金的女兒露西。(圖/美聯社)

英國著名物理學家霍金上個月14日與世長辭，他畢生致力研究宇宙奧秘，不僅研究引響深遠，他身殘志堅的故事也鼓舞了許多人。霍金的家人昨天在劍橋大學的聖瑪麗教堂舉辦私人葬禮，約有500名親友出席，同時也吸引了大批民眾在教堂外，夾道目送他的靈柩進入教堂。

以黑洞學說馳名全球的天才物理家霍金（Stephen Hawking），在上個月結束了他的傳奇精彩故事，他的喪禮在31日晚上舉行，地點就選在於霍金任職岡維爾與凱斯學院附近的聖瑪麗教堂舉行，約有500名親友出席送他最後一程。儘管儀式不對外開放，仍吸引了許多民眾在教堂為他送行。

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參加喪禮的親友除了霍金第一任妻子薇兒德（Jane Wilde）、女兒露西、他在劍橋的同僚外，還有曾在電影《愛的萬物論》中，扮演霍金及薇兒德的明星瑞德曼（Eddie Redmayne）及費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones），還有著名天文學家里斯（Martin Rees）及劍橋校友超模莉莉柯爾（Lily Cole）出席。

電影《愛的萬物論》中，扮演霍金的明星瑞德曼（Eddie Redmayne）。(圖/美聯社)
電影《愛的萬物論》中，扮演霍金第一任妻子薇兒德的費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）也出席葬禮。(圖/路透)
名模莉莉柯爾。(圖/路透)
霍金的前妻薇兒德。(圖/美聯社)

霍金的家人也在他的靈柩上，擺放了代表宇宙的白色百合花，以及代表北極星的白玫瑰。當他的靈柩抵達教堂後，也響起了76次的鐘聲，代表霍金享壽76歲。

霍金的3個子女在聲明中表示：「我們父親一生的研究對無論是否信仰者都有著不同的意義，所以喪禮會以包容和傳統儀式進行，反映他生前的胸襟」。

倫敦西敏寺將於6月15日為霍金舉行感恩儀式，之後霍金的骨灰將會與著名科學家牛頓為鄰，長眠於此。

(中時電子報)

文章來源：Prof Stephen Hawking funeral: Legacy 'will live forever'

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