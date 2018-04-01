兒童瘋運動 兒童運動教練「薪」情直衝40K

2018年04月01日 11:04 中時 林志成

台北城市科大休閒系校友吳家珍，大一時完成救生員與游泳教練的證照考試，成功取得了跨進運動中心擔任兒童游泳教練的入門票，現在不只是新五泰國民運動中心裡受到幼兒喜愛的米妮老師，也為自己賺得了有前途的人生。

城市科大休閒系主任陳寅全表示，一般大學畢業生初入社會的起薪大約在22K上下，隨著運動經濟興起，休閒系學生畢業後「薪」情看俏，運動指導員未來前景可期，以兒童游泳教練為例，只要多接課程，一般一個月的薪資可以達到40K行情，成功甩掉低薪窘境，而投入兒童運動相關產業，也將是少子化商機的一大利器。

兒童節將至，兒童運動風潮受到矚目，教育部體育署公布的《103年度我國民眾運動消費支出調查》，2014年全年台灣民眾在運動上的消費支出高達35.7億美元，相較於2012、2013年的32億、32.6億美元，呈現走高趨勢，台灣運動風氣正在改變，值得注意的是，屬於參與性運動消費的「運動課程」、「運動場館」等消費大幅成長。

陳寅全觀察到，台灣近年全民瘋運動，運動場館與運動中心如雨後春筍，其中，兒童運動課程也隨著運動場館林立逐漸成為主流課程之一，游泳課程便是其中之一，父母期待幼兒從小建立運動觀念，因此校方近年與運動中心簽訂產學合作，讓學生有實習機會，並培育休閒系學生成為兒童游泳教練。

吳家珍從大三開始至今擔任運動中心的兒童游泳教練已超過4年，回想大一懵懵懂懂中不知道未來要做什麼，於是先考取了救生員與游泳教練證照考試，沒想到後來憑著這兩張證照，成功進入運動中心成為兒童游泳指導員，為幼兒量身打造游泳課程。

吳家珍說，當兒童游泳教練，一定要裝可愛，要當小朋友的好朋友，不要一開始就急著讓他們上課，而是先從愛玩水開始，等到小朋友開始能與水當朋友時，再循序漸進地把專業課程導入。

(中時)