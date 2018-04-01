兒童瘋運動 兒童運動教練「薪」情直衝40K

台北城市科大休閒系校友吳家珍在運動中心裡專注教導幼兒上游泳課。（台北城市科大提供）

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台北城市科大休閒系校友吳家珍，大一時完成救生員與游泳教練的證照考試，成功取得了跨進運動中心擔任兒童游泳教練的入門票，現在不只是新五泰國民運動中心裡受到幼兒喜愛的米妮老師，也為自己賺得了有前途的人生。

城市科大休閒系主任陳寅全表示，一般大學畢業生初入社會的起薪大約在22K上下，隨著運動經濟興起，休閒系學生畢業後「薪」情看俏，運動指導員未來前景可期，以兒童游泳教練為例，只要多接課程，一般一個月的薪資可以達到40K行情，成功甩掉低薪窘境，而投入兒童運動相關產業，也將是少子化商機的一大利器。

兒童節將至，兒童運動風潮受到矚目，教育部體育署公布的《103年度我國民眾運動消費支出調查》，2014年全年台灣民眾在運動上的消費支出高達35.7億美元，相較於2012、2013年的32億、32.6億美元，呈現走高趨勢，台灣運動風氣正在改變，值得注意的是，屬於參與性運動消費的「運動課程」、「運動場館」等消費大幅成長。

陳寅全觀察到，台灣近年全民瘋運動，運動場館與運動中心如雨後春筍，其中，兒童運動課程也隨著運動場館林立逐漸成為主流課程之一，游泳課程便是其中之一，父母期待幼兒從小建立運動觀念，因此校方近年與運動中心簽訂產學合作，讓學生有實習機會，並培育休閒系學生成為兒童游泳教練。

吳家珍從大三開始至今擔任運動中心的兒童游泳教練已超過4年，回想大一懵懵懂懂中不知道未來要做什麼，於是先考取了救生員與游泳教練證照考試，沒想到後來憑著這兩張證照，成功進入運動中心成為兒童游泳指導員，為幼兒量身打造游泳課程。

吳家珍說，當兒童游泳教練，一定要裝可愛，要當小朋友的好朋友，不要一開始就急著讓他們上課，而是先從愛玩水開始，等到小朋友開始能與水當朋友時，再循序漸進地把專業課程導入。

(中時)

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